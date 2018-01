Miguel Vargas anuncia reinicio diálogo de Venezuela en RD

El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, también confirmó la presencia del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

“El Gobierno dominicano y demás acompañantes de esta negociación siguen apostando a una solución democrática y pacífica a la situación de Venezuela”, subrayó Vargas en un comunicado.

Las declaraciones de Vargas se produjeron horas después de que el presidente dominicano, Danilo Medina, anunciara la reanudación del diálogo desde la ciudad suiza de Davos, donde participa del Foro Económico Mundial.

El martes pasado, el canciller de México, Luis Videgaray, otro de los diplomáticos acompañantes del diálogo, anunció desde Chile que su país abandona el papel de observador en este proceso tras la convocatoria unilateral de elecciones presidenciales por parte del Gobierno venezolano.

El jefe de la diplomacia mexicana se refería a la convocatoria de elecciones presidenciales en los primeros cuatro meses de este año que realizó este martes la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, compuesta solo por el oficialismo.

De su lado, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, dejó en suspenso la continuidad de Chile en el proceso de diálogo.

“Si el llamado a elecciones presidenciales en Venezuela no se hace con el mínimo de garantías de un proceso democrático, Chile revisará su participación como país acompañante de este proceso”, apuntó Muñoz.

El diputado venezolano Luis Florido, uno de los negociadores de la oposición, dijo hoy que la delegación de la que forma parte no acudirá a la próxima cita si el Gobierno venezolano “no envía señales de querer dar garantías electorales”.

“Si el Gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electorales y, por el contrario, convoca anticipadamente elecciones y anula a Voluntad Popular (VP), no será posible concurrir a su país”, anunció públicamente Florido.