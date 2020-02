Miguel Vargas a Diosdado Cabello: “Sus declaraciones fueron irrespetuosas y desafortunadas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, calificó la noche de este martes de “irrespetuosas y desafortunadas”las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien culpó al gobierno dominicano de la suspensión de las elecciones municipales este domingo 16 febrero.

“Sus declaraciones fueron extremistas, desafortunadas e irrespetuosas”, dijo Vargas Maldonado al ser cuestionado por periodistas cuando salió de una actividad en la que estaba en el local del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), entidad política que dirige.

El Canciller dijo que más adelante el Gobierno dominicano fijará una posición oficial respecto a las acusaciones del funcionario venezolano.

Cabello dijo hoy que el Gobierno era el responsable de la suspensión del proceso. “¿Quién puede suspender unas elecciones? ¿Quién está perdiendo qué? Los gobiernos en este caso”, expresó.

Agregó: “Cuando ellos ven lo que les viene encima no les queda de otra que decir, “no, no estamos en condiciones de hacer una elección”. No están en condiciones de hacer una elección es que la van a perder”.

