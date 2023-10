Miguel Vargas a Abinader: “El pacto que debe firmarse es por el rescate del país”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras conocerse este jueves la firma de un “pacto nacional” entre sectores que no representan la colectividad, acto en el que el presidente Luis Abinader dijo estar a espera de que los partidos opositores que no firmaron se unan, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, reaccionó en sus cuentas de redes sociales expresando que su firme compromiso es con la suscripción de un convenio por el rescate del país.

“Desde el PRD reiteramos nuestro compromiso con la preservación de la integridad de nuestra nación y la seguridad de nuestro Estado y de la dominicanidad. Abogamos por la despolitización del asunto haitiano, abordado hasta ahora en procura de réditos políticos, cuando la realidad es que nuestro país está atrapado por la incompetencia, el incumplimiento y la doble moral”, dijo Vargas Maldonado.

“En el caso de la crisis con Haití, la incapacidad estuvo demostrada cuando el Gobierno no logró los objetivos y permitió que los haitianos nos robaran el río Dajabón o Masacre”, indicó.

Además, destacó que la nación se encuentra “con el 49 % de los dominicanos cogiendo prestado para comer, con la pérdida del segundo mercado, que ha llevado a la quiebra a productores y comerciantes”.

También resaltó que la población tiene que lidiar “con apagones, inseguridad y escasez de agua en medio de una epidemia de dengue, que cobra vidas y el deterioro progresivo en salud y educación”.

El presidente del PRD señaló también, que “la importante amenaza que se cierne sobre la República Dominicana, al referirse a la migración ilegal, irregular e indocumentada, que ya desplaza a la mano de obra dominicana en distintas áreas laborales».

“Lo anterior se ve agravado porque hemos permitido constituirnos en el paritario haitiano, sin que las autoridades hagan nada que contrarreste este problema que se agrava cada día”, añadió.

“El pacto nacional que propongo es por el cumplimiento y aplicación de la Ley de Migración, principal garante contra el flagrante atentado contra la dominicanidad”, enfatizó Vargas.

Resaltó asimismo, que “los dos últimos eventos que delatan la incapacidad del Gobierno son la crisis con Haití y la situación del brote de dengue que está matando a nuestros niños”.

En otro orden, indicó, “En cuanto a las características del brote de dengue, los epidemiólogos prevenían desde el pasado mes de mayo tal situación, para lo cual el Gobierno no fue capaz de presentar un plan de contingencia preventivo”, prosiguió. “Ahora improvisa medidas, algo tardías, cuando cada semana los hospitales se llenan, las camas no dan abasto y mueren niños, cuando en esta, la tercera década del siglo 21, no debe morir nadie por contagiarse de dengue, cuando hoy es posible tratar este virus con un manejo ambulatorio”.