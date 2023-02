Miguel Tejada merece al apoyo de todos los dominicanos

Miguel Tejada, el pelotero de la patria, que le dio todo al país, tanto en las Grandes Ligas, como en la pelota invernal, en Serie del Caribe y Clásico Mundial, está preso y necesita el apoyo de todos los dominicanos.

Hace unos días vi unas fotos de Tejada, esposado como si fuera un vil delincuente y me dio mucha tristeza, porque Tejada siempre fue una persona afable con la prensa, que lo hizo todo por el país, y por el juego, dentro y fuera del terreno.

El dominicano, que ama a Tejada se ha volcado y quiere que el denominado “La Guagua”, de una forma u otra salga de la cárcel en buena lid.

Si Tejada falló ante quienes lo acusan no lo podemos aplaudir y que sea un juez que lo juzga, ahora bien, lo que se quiere es que el pelotero nativo de Baní termine con este episodio que ha caído mal en la sociedad dominicana.

Me enteré de buena fuente que hay personas que quieren ayudar a Miguel Tejada, entre ellos el Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa; el administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereyra; la directiva de las Águilas Cibaeñas; los peloteros David Ortiz y Edwin Encarnación, y sé que si llaman a Nelson Cruz lo va a apoyar.

Lo que no he sentido es el apoyo de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro). El sindicato de peloteros debió estar con Tejada en todos estos días, sin embargo, la reportera de El Nuevo Diario que cubrió la audiencia de ayer me informó que no vio a ningún pelotero en el juzgado ni a nadie del gremio.

Ojalá que el sindicato que reúne a los peloteros dominicanos se interese en el caso de Tejada, que no lo olviden y que traten de ayudarlo, porque lo que dio Miguel al país es digno de admirar.

Llámenlo, pongan a sus abogados a la disposición de Tejada, incluso hasta la prensa de la Fenapepro, porque Miguel aportó mucho a la Federación de Peloteros, cuando jugó por años con las Águilas Cibaeñas.

Relacionado