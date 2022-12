Miguel Tejada asegura su tiempo preso es una experiencia para compartirla con jóvenes de las calles

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expelotero de Grandes Ligas, Miguel Tejada, afirmó este miércoles que su estadía en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, es una experiencia para compartirla con esos jóvenes que están en las calles para que no pasen esa misma situación.

“Gracias a Dios me dieron muy buenas atenciones, no me puedo quejar, sabiendo que estar preso sin importar la comodidad es estar preso, para mí fueron unos días de experiencia y tengo muchas cosas que contarles a esos jóvenes que están en las calles, debemos orientarlos”, agregó el expelotero.

Dijo, además, que Dios lo puso en esa situación para que pasen experiencias que no son muy buenas.

Asimismo, sostuvo que espera que todo se aclare sobre la sentencia que lo condena a un año de prisión por emitir cheques sin fondos.

De su lado, uno de sus abogados, José Valdez, informó que el próximo 14 de diciembre tendrán audiencia de revisión de sentencia ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Tejada informó que el le compraba bebidas al fallecido Isidro Beras cuando hacía fiestas en Baní, y antes de morir ya había saldado la deuda.

“Yo tenía una gran amistad con el señor que falleció, yo le pagaba por cheque y efectivo, el murió teniendo dos de mis cheques en su poder, pero ya estaban pagos, lo qué pasó fue que él no pudo cambiarlo el día que correspondía, al otro día el me dijo que se lo diera en efectivo y yo se lo di, no hubo chance para devolverme el cheque, al morir, Henry Soto lo vio y empezó hacer un caso”, rememoró Tejada.

Indicó, que Soto nunca lo notificó, alegando que si se hundiese enterado de ese cheque, no importaba devolverle para no pasar por todo el proceso legal.

“Yo estaba jugando en esa época en las Grandes Ligas y era un cheque de 470 mil pesos y eso no habría sido ningún problema, aunque estaba pago, por mi error de no irlo a buscar, lo pagaba, ellos prefirieron hacer un caso”, agregó.

Aclaró que el señor fallecido nunca interpuso una demanda en su contra.

“Esto es un recurso de revisión que nosotros depositamos allá y en virtud de eso es que se ordena la libertad provisional, estamos seguros que vamos a demostrar la inocencia en todos los estamentos judiciales”, manifestó el jurista.

Precisó, que ese día la Suprema va a conocer la audiencia y las pruebas que demuestran su inocencia de su defendido.

