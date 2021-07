Miguel Severino dice no ha recibido petición de retractación de ministro Macarrulla

Comparte esta noticia

Severino “¿de qué me voy a retractar?, todo está en los medios y redes sociales”.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Ángel Severino, quien es uno de los emplazados a retractarse a favor del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, dijo este martes que no ha recibido ninguna petición de retractación.

Indicó que supo que está siendo emplazado por las redes sociales, y por varios amigos que lo llamaron para darle la “noticia”.

Sobre el emplazamiento, Severino dijo a END textualmente que “¿de qué me voy a retractar?, Primero no tengo el documento, eso está en los medios, segundo, quien lo ha colocado a él en la palestra pública es el Ministerio Público, tercero, quien lo ha colocado es el exprocurador y Roberto Santana en la entrevista que dio a Marino Zapete sobre el Sistema Penitenciario, y eso está en los medios”.

Agregó que “quien debe retractarse es Guido Gómez Mazara, que presentó una demanda sobre el caso, y Ramón Alburquerque, que habló en una emisora haciendo pronunciamientos directos sobre ese caso, también el Programa Somos Pueblo”, y destacó que “se han hecho eco de eso todos los medios digitales”.

“Nosotros no le hemos aportado ni una tilde a nada de lo que se ha dicho, ni hemos filtrado documentación nueva, ni vieja, todo lo que está en los medios sobre eso hemos planteado que el Gobierno debe tomar carta en el asunto, simplemente “, dijo al cuestionarse “¿si eso es difamación? “.

Destacó al ser cuestionado por la vía telefónica que no sabe si eso es una escaramuza para desviar la atención, “porque no emplaza a la Comisión de Ética, no lo hemos imputado, solo hemos dicho que ¿Cómo es posible que el ministro de la Presidencia no haya propuesto al presidente una suspensión para él, aclarar eso?, ¿Qué no haya dado una rueda de prensa y buscado un notario que certifique que lo que dice el Ministerio Público no es correcto?”.

Sobre la acusación, dijo que los principales comunicadores importantes del país, a través de sus diferentes medios de comunicación, han hablado y escrito sobre el tema.

“Nos hemos hecho eco de lo que ha surgido por esos medios donde aparece Danilo Medina, Juan Vicini y el mismo Macarrulla, hablando sobre eso, y hemos dicho que los funcionarios deben cuidar la imagen del gobierno, del partido y su propia imagen”.

Severino dijo que “el primero que debe estar interesado en que eso se aclare es el ministro de la Presidencia, pedir licencia mientras eso se destaca en los tribunales, ya que su nombre está ahí. Eso lo citó el Ministerio Público”.

“Nosotros no fuimos a buscar eso para publicarlo, ni tampoco le pedimos al MP que lo publicara, no le dijimos a Marino Zapate que hablara. Eso está en las redes. Como hombre celoso de la conducta ética interesado en que este gobierno dure más de cinco años o periodo, entendemos que es relevante que todos los funcionarios realicen un trabajo transparente”.

Sostuvo que la firma del funcionario está en el expediente del MP, “aunque eso sea mentira”, y consideró que el ministro “debió buscar una firma notarizada de que eso es o no es así, pero no pueden partir por lo más chiquito”.

Informó a END, que muchas personas y amigos lo han llamado en solidaridad, diciéndole que aportarán para su caso y que lo acompañarán hasta los tribunales.

Pese a que Severino aseguró que no había recibido un comunicado sobre la retractación, salió a relucir que el mismo habría sido notificado por el abogado Miguel Valerio Jiminian, quien le otorgó un plazo de un día para que elimine la publicación que según, él es “difamatoria contra el empresario y funcionario”.

Resaltar que Valerio Jiminian, aparte de Severino, emplazó a Delvys Radhames Lanfranco Veras, miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Jiminian dijo que, de no hacerlo, ambos serán sometidos por difamación e injuria.

