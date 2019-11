Miguel Sanó truena en Instagram tras despido de Fernando Tatis como mánager de EO

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pelotero de Grandes Ligas y miembros de las Estrellas Orientales, Miguel Sanó, tronó ayer en Instagram tras enterarse del despido de Fernando Tatis (padre) como mánager del equipo verde donde expresó su inconformidad por la decisión, y aseguró que no volverá a pisar el Tetelo Vargas vestido de uniforme o para apoyarlos.

“Yo en este momento estoy fuera del país y no he escrito nada en mi Instagram desde que terminó la temporada de la MLB. Pero tengo que escribir sobre esta noticia que acabo de ver porque estoy muy decepcionado con lo que le han hecho a mi papá Tatis Sr.”, dice en una parte el mensaje del jugador de los Mellizos de Minnesota.

Asimismo continúa diciendo lo siguiente:

“Un equipo que no ha ganado en más de 50 años un campeonato y con Dios y Tatis Sr en su primer año pudimos lograrle esa alegría a mi pueblo San Pedro de Macorís. ¡INCREÍBLE!. Pero yo jamás pisaré el play Tetelo Vargas con uniforme o para apoyar el equipo. Me pueden cambiar también @fernando_tatis21 ) oh y mi anillo me lo pueden mandar a mi casa”, reza el posteo realizado por Sanó, el cual está acompañado de una foto en la que saluda al exmánager Tatis.

Tatis Jr. había realizado una publicación también en la que pedía ser cambiado de equipo y mostraba su inconformidad con la decisión tomada sobre su padre.

El equipo oriental en la actualidad tiene récord de 5-16, con diferencia de 10 en la posición para el primer lugar, y un porcentaje de juego de .238.

Sustitución de mánager

Las Estrellas Orientales sustituyeron ayer jueves a su dirigente Fernando Tatis en medio del mal momento por el que pasa el equipo en la actual temporada de la pelota invernal dominicana.

Tatis fue sustituido por Rafelín Ramírez, quien fue nombrado de manera interina por el vicepresidente de operaciones de béisbol del conjunto verde, Manny Acta.

Anuncios

Relacionado