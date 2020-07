Miguel Sanó quiere ser un paradigma para los jóvenes de su natal SPM

Comparte esta noticia

El jugador de los Mellizos tramita una fundación para seguir ayudando a sus compueblanos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pelotero de los Mellizos de Minnesota, Miguel Sanó, abrió su corazón y declaró a este medio que siempre ha querido ser un modelo a seguir para los jóvenes de su natal San Pedro de Macorís, ya que ha trabajado muy duro para ser el sostén de su familia, por lo que quiere tramitar ese mensaje a la juventud que como él tienen sueños.

Dijo que su familia fue pobre y que eso le dio fuerzas para seguir adelante. Hoy Sanó es un jugador estrella en Grandes Ligas, por lo que quiere que sus compueblanos se sientan orgullosos de él, tanto así que está tramitando una fundación que llevará el nombre de Dylan MS, para dar soporte como lo ha hecho a los más desposeídos.

“Hay personas que leen cosas de mí y que piensan quizás que soy malo, pero no es así. Soy un muchacho joven, trabajador, de un barrio muy pobre que viene de abajo, que se faja y que ama el béisbol, ese es Sanó”, explicó Sanó vía telefónica a El Nuevo Diario. “De hecho, próximamente tendré mi fundación para seguir aportando al pueblo, no solo a los jóvenes, también a los más adultos”, añadió.

Sanó, de 27 años, quiere que su imagen se vea proyectada por cosas positivas y no por escándalos aleatorios. Junto a su familia entregan raciones alimenticias, en diciembre, además de juguetes por el Día de Reyes, en su pueblo, además de otras ayuda.

“Quiero motivar más en los medios sobre mi proyecto social. Es algo que siempre hago, pero que antes no quería proyectarlo en los medios, ahora si, eso ayuda a otros que se motiven y ayuden a los necesitados”, abundó.

Su jugador favorito

Sanó es un enfermo con San Pedro tanto así que su jugador favorito es su compueblano Fernando Tatis Jr.

“Somos grandes amigo, tanto así que es mi pelotero favorito”, expresó Sanó sobre el portento campo corto de los Padres de San Diego.

“Es tan explosivo y determinante en el juego que debe bajarle una. Es muy excitante en el juego y eso le puede ocasionar lesiones, lo digo para bien”, acotó Sanó, quien jugó con las Estrellas en la temporada 2018-2019, cuando los verdes se coronaron campeones.

“Nos mantenemos en contacto, nos une una buena amistad y lo veo por su trabajo y dedicación como un pelotero que va a matar las Grandes Ligas”, reveló.

Su sueño, 50 jonrones en Grandes Ligas

En el 2019 Sanó metió 34 cuadrangulares, en una temporada donde solo jugó 105 partidos, ya que se lesionó al inicio en una de sus piernas.

Hoy Sanó se siente en salud.

“Estoy en mis mejores momentos físicamente. Me siento fuerte, tanto así que en una temporada completa puedo meter 50…anótelo ahí. Pero será para el 2021, porque esta campaña es recortada (60 juegos)”, comenta. “Si tengo salud puedo meter 50 para la calle”, sostuvo

“Para la temporada que inicia este viernes para mí, espero sacar 30 pelota, ojo, es una meta mía, algo personal que me he puesto en mente”, revela. “Si meto 20, 15, genial, son buenos números, pero siempre mantengo mi mente positiva,”, añade.

“Siempre pido salud, si consigo estar ready una temporada completa verás un buena año de Sanó”, asevera.

El factor Nelson Cruz significa mucho para Sanó, quien ha aprendido bastante de su nuevo compañero.

“Batear detrás de Nelson (Cruz) es algo fenomenal. Veo más pitcheo, porque si no lo dejan batear a él, me lanzan a mí, puedes ver los números que puse el año pasado”, revela. “No solo en el juego Nelson es un tipo muy bueno, que ayuda a los jóvenes, es un mentor”.

Sanó entiende que esta temporada será buena para él, ya que teniendo a Jorge Polanco, Cruz y Josh Donaldson en el line up, vienen cosas buenas para el equipo y en lo personal.

“Pienso que puedo batear entre cuarto, quinto o sexto, todo depende del dirigente (Rocco Baldelli) y del pitcher, si es zurdo tengo más chance se estar arriba en el line up, pero todo depende de él, es muy dinámico para mover sus peloteros”, explica.

Cuestionado sobre su nueva posición, la primera base, dijo que no le importa donde lo ponga el equipo, al final es un soldado, no se amilana.

“Jugué por años en la tercera base, jugar en la primera en esta campaña no es nada difícil, lo contrario, ya me he adaptado”, expone. “Juego la pelota fuerte desde niño, siempre lo he hecho, donde me pongan lo hago, soy agradecido con mi organización”, indica.

Sobre jugar en Lidom

Cuestionado sobre si jugará para la temporada 2020-2021 de Lidom, Sanó fue claro al decir que “por el momento no pienso jugar invierno para esta temporada, quiero quedarme en Estados Unidos trabajando para llegar fuerte a la temporada 2021. Jugar con las Estrellas siempre está en mi mente, te aseguro que lo haré, pero más adelante”, considera.

Sobre su amistad con Fernando Tatis padre, dijo que es como un padre para él, ya que en el 2017 “me buscó y me ayudó a ser el pelotero que hoy soy. Soy fiel a él, y me sentí muy mal con su salida de las Estrellas”.

“Me puso a batear hacia el jardín derecho, después de trabajar con él fui al Juego de Estrellas y Home Run Derby, todo eso en 2017. Tatis es un caballero y a él le tengo fidelidad, quizás él me puede motivar a jugar en el invierno”, narra.

Jugar con el COVID-19

Por último, Sanó entiende lo difícil que es jugar con el COVID-19, ya que dio positivo y aunque estuvo bien todo el tiempo y asintomático, solo de pensarlo fue algo caótico.

“Uno siente miedo, porque uno lee a diario los periódicos, lo difícil que es estar lejos del país, pero por lo menos aquí (en Estados Unidos) veo mucho control, mucha higiene y eso es bueno”, concluye.

Sanó, arribó a un acuerdo por 30 millones de dólares y 3 años con los Mellizos de Minnesota en enero de este año.

El año pasado, Sanó tuvo línea de bateo de .247/.346/.576. Empujó 79 carreras.

