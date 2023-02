Miguel Sanó aclara no tiene ninguna relación con su padre biológico acusado de asesinato

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Miguel Sanó, el pelotero de Grandes Ligas, aclaró este martes que no tiene ningún vínculo con su padre biológico Ricardo Aponte, quien no lo crió cuando era niño y que tampoco mantenían ningún tipo de relación entre ambos.

Sanó hizo la aclaración a propósito de que el señor Aponte asesinó a su expareja en San Pedro de Macorís y es activamente buscado por las autoridades.

En un comunicado enviado desde Estados Unidos, el pelotero precisó que Ricardo Aponte no lleva el apellido Sanó, el cual heredó de su madre.

También aclaró que la persona que lo crió como si fuera su padre biológico es Francisco Ernesto Soriano.

A continuación, el texto de la aclaración:

«Comunicado de Miguel Sanó sobre el caso que involucra a su padre:

«He estado en los Estados Unidos en esta temporada baja completamente concentrado en prepararme para la próxima temporada de béisbol. Me enteré de la lamentable situación en la cual está involucrado mi padre biológico en la República Dominicana a través de los medios de comunicación, al igual que el público en general. Para ser claros, su verdadero nombre es Ricardo Aponte y no lleva el apellido de mi mamá (Sanó), el cual no me crió cuando era niño ni manteníamos ningún tipo de relación. La persona que me crió como si fuera mi padre biológico es Franscico Ernesto Soriano.

«Envío mis pensamientos y oraciones a las víctimas y sus familias. No tengo más comentarios.

«- Miguel Sanó.»

Relacionado