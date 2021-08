Miguel Ortega asegura presidente Abinader no le toma el teléfono porque es “un negrito de Los Mina”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Miguel Ortega, aseguró este miércoles que trabajó para que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) llegará al poder y que el presidente Luis Abinader no le toma el teléfono porque es “un negrito de Los Mina”.

“Yo era el que en cinco años lo presentaba día por día, día por día, República Dominicana, Estados Unidos, Pedernales, Europa, Montecristi, Higüey y todo eso yo después de eso no he vuelto a ver a Luis Abinader que me llamaba a mi teléfono y coordinábamos todas actividades, porque yo soy un negrito, porque soy de un barrio de Los Mina”, indicó el comunicador.

Ortega manifestó que aún no ha visto al mandatario y no fue tomado en cuenta en su Gobierno, y que enfrentó al expresidente Danilo Medina.

Indicó que renunció como subdirector de Radio Televisión Educativa debido a que no se le ha respetado y manifestó que con unos “videítos” realizó una campaña.

Señaló que el actual Gobierno solo está compuesto de “blanquitos, rubitos y de popis” y los que trabajaron para la campaña “no sirven para el Gobierno”.

“El poder los tiene locos, los tiene mareados, un poder solo de blancos, rubitos y de popis”, dijo el comunicador.

Ortega reveló que Luis Lebrón le realizó una “propuesta indecente” en Radio Televisión Educativa, y remitió al ministro de Educación, Roberto Fulcar, quien le dio un “boche” y que no debía enviárselo por esa vía y lo manoteó.

El comunicador se declaró como la voz del pueblo y señaló que el país está en un tercer plano.

Ortega ofreció estas declaraciones en su cuenta de Facebook en una transmisión en vivo.

