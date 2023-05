Miguel Guerrero: «Volver a la presidencia sería un error de Leonel Fernández»

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El reconocido periodista Miguel Guerrero ha calificado como un error la pretensión del presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, de regresar a la presidencia de la República Dominicana en las elecciones de 2024.

«En el editorial político y de comunicación del doctor Leonel Fernández, hay páginas donde él mismo confiesa que la prolongación del poder no solo corrompe, sino que también afecta el sistema democrático», afirmó.

Guerrero recordó que Fernández fue producto de las oportunidades brindadas a las nuevas generaciones. «Su intento de regreso podría estancar un nuevo relevo. Su relevo fue un salto positivo, independientemente del juicio que yo tenga sobre él. Fue un salto positivo porque el país cambió, y por más que juzguemos que hubo corrupción, el país dio un salto y la democracia se consolidó, no importa si yo creo en él o no».

En ese sentido, resaltó: «La gente me dice que tengo 75 años y aún no me he retirado de los medios, pero a aquellos a quienes no les gusta lo que escribo o comento, simplemente evitan leerme o cambian de canal en la televisión, y no pasa nada. Pero una vez que un país elige a un presidente y este firma un decreto, afecta a toda una nación de manera positiva o negativa, y esa es la diferencia».

El destacado escritor insistió en múltiples ocasiones en que el país necesita relevos y citó como ejemplo al presidente Luis Abinader, quien, en su opinión, es el resultado de un rechazo al ejercicio prolongado del poder por parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Durante un encuentro organizado por el grupo La Tertulia en Santiago, enfatizó que la prensa debe ser crítica para que los poderes del Estado sean sensibles y que un medio sin credibilidad es tan inútil como un gobierno o un congreso carentes de veracidad.

«Un periódico sensacionalista, mentiroso, inclinado a difamar sin justificación, forjará una mala reputación y terminará siendo rechazado por los lectores», señaló.

Finalmente, el comunicador manifestó que los presidentes suelen creer que el país que conocen durante la campaña electoral es el mismo país que encontrarán al llegar al poder, cuando en realidad la realidad es muy diferente y condicionante. «Quiero hacer esto, pero no puedo hacer aquello».

