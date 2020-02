Miguel da apoyo a su compatriota Altuve por escándalo de señas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LAKELAND, Florida — Varios jugadores de alto calibre, incluyendo a los vigentes ganadores del premio al Jugador Más Valioso en cada liga, Cody Bellinger de los Dodgers y Mike Trout de los Angelinos, han criticado a los Astros después del escándalo del robo de señas. Pero otro ex ganador del JMV salió en defensa de los Astros el lunes.

El venezolano Miguel Cabrera, quien es amigo cercano del segunda base de los Astros y también venezolano José Altuve, le dijo al diario The Detroit News que él cree en la palabra de Altuve cuando éste le dijo que no participó en el sistema de robo de señas que MLB determinó el equipo utilizó en el 2017 y el 2018. Altuve no ha conversado sobre los detalles del caso, pero su compañero de equipo, el puertorriqueño Carlos Correa, dijo la semana pasada que a Altuve no le gustaban los golpes al cesto de basura que el equipo utilizaba para señalarles a los bateadores qué pitcheos venían.

Cabrera afirma que Altuve le dijo repetidas veces que no participó.

“Nosotros sabíamos (de los métodos de los Astros para robar señas) desde hace mucho tiempo”, le dijo Cabrera al diario el lunes. “Hace dos años, lo sabíamos. Cuando le pregunté otra vez este invierno, fue la misma conversación que tuvimos hace dos años”.

Altuve dijo el lunes que Cabrera es como “un segundo padre” para él.

“Me ha ayudado toda mi carrera”, confesó Altuve. “Cuando hablamos, siento que es entre nosotros. Hablamos casi todos los días, y si me pongo a decirles sobre todo lo que hablamos, podríamos pasar toda la noche aquí”

