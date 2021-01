Miguel Ceara Hatton: “La mejor estrategia contra la pobreza es crear empleos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, consideró este martes que la mejor estrategia en contra de la pobreza es crear empleos, por lo cual es una de las prioridades del Gobierno dominicano.

También señaló que, la falta de empleos es un problema institucional en este país por lo que “hay que resolver porque la debilidad de nuestras instituciones tiene un costo”. La institucionalidad posee un valor en sí mismo, porque si existe corrupción e impunidad eso tiene un costo, y alguien tiene que pagarlo”, precisó el ministro.

Reactivación económica

Tanto el ministro Ceara Hatton, como Isa Contreras y Cruz, se refirieron a la reactivación de la economía que se espera para este 2021 durante una entrevista por la directora de Diario Libre, Inés Aizpún, la editora de Economía, Suhelis Terrero, y el periodista especializado en Economía, Joaquín Caraballo.

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo entiende que en el tema de las exportaciones el sector zonas francas se ha mantenido y la producción agropecuaria ha respondido satisfactoriamente.

El investigador y catedrático universitario entiende que entre los sectores claves de la economía que han reaccionado de manera positiva se encuentran el financiero, las comunicaciones, el sector de energía y agua y finalmente el sector construcción, que hasta septiembre había sufrido de manera importante y entre noviembre y diciembre 2020 respondió de manera favorable.

Isa Contreras y Cruz dijeron que el crecimiento económico de este año será en dos velocidades y que a partir del segundo semestre del año se va a acelerar y será más consistente.

Políticas de territorialización

En el aspecto de ordenamiento territorial, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo dijo que hay que establecer normas para convivir de una manera más racional.

Sostuvo que el Gobierno asume como bandera el tema del reordenamiento territorial por todo lo que implicará para el país en términos de desarrollo, por los avances que significará para la coordinación de políticas y para mejoras de servicios básicos para los ciudadanos.

Precisó sobre la importancia de planificar el desarrollo del territorio. “Lo que pasa es que, si tú quieres mejorar la calidad de vida de la gente, entonces tú tienes que crear las oportunidades en el territorio”, manifestó Ceara Hatton.

Afirmó que por eso es importante la ley que promueve el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de Regiones Únicas de Planificación, que actualmente es analizada por una comisión mixta del poder legislativo.

Cinco regiones para planificar políticas

Ceara Hatton explicó que la Ley de Regiones Únicas de Planificación implicará la creación de cinco grandes regiones geográficas en las que converjan todos los sectores de políticas públicas del Gobierno, desde la educación, la salud hasta la agricultura y todo lo que corresponda a servicios a los ciudadanos.

“En el país existen 22 ó 23 regionalizaciones diferentes. Pongamos de ejemplo de nuevo Educación que tiene 17 y Salud Pública tiene ocho regiones y no coinciden. Entonces, no es posible que en Dajabón el representante de Agricultura, de Salud o de Educación se puedan sentar, reunir y hacer políticas”, dijo.

“El Estado dominicano no sabe cuánto gasta en cada provincia o municipio. Sabe cuánto invierte, pero no tiene la información de cuánto gasta porque esa información se registra aquí (en la Capital) y no coincide. Si realmente le queremos devolver al territorio, tenemos que organizarnos mejor porque ahora, aun queriendo, no podemos”, manifestó el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.

El proceso de doble vía

El viceministro de Planificación e Inversión Pública, Pavel Isa Contreras, destacó que la reorganización a través de las cinco grandes zonas geográficas de planificación obligaría a todas las entidades del sector público a adoptarla.

“La territoralización de las políticas públicas es un proceso de doble vía: es mover al Estado a pensar en los territorios, no pensar en términos abstractos, sino cuáles resultados quieres ver. Y también, de abajo hacia arriba, que la voz del territorio se escuche, promover los consejos regionales de desarrollo y que las demandas sean atendidas en función de criterios técnicos, pero también de lo que esté diciendo el territorio”, resaltó el viceministro de Planificación e Inversión Pública