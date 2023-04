Miguel Cabrera tiene la ‘oportunidad de decir adiós’ en última apertura de Comerica Park

EL NUEVO DIARIO, DETROIT – Miguel Cabrera dijo el jueves por la mañana que no estaba seguro de si se emocionaría por su último partido inaugural en casa de los Tigres. Quería concentrarse en el juego. Aún así, cuando un grande de los deportes de Detroit de todos los tiempos te llama al campo, es difícil decir que no.

Cuando tres grandes preguntan, buena suerte.

Claro, el gesto fue coreografiado cuando el ex Red Wing Nicklas Lidström, el ex Lion Calvin Johnson y el ex Piston Ben Wallace, todos miembros del Salón de la Fama, se detuvieron antes de sus primeros lanzamientos ceremoniales y miraron hacia el banquillo de los Tigres en busca de Cabrera, quien acababa de recibió una estridente ovación minutos antes durante las presentaciones previas al juego ante una multitud de 44.650 espectadores en el Comerica Park. El simbolismo era imposible de perder. La imagen era imposible de olvidar.

“Obviamente, salir al campo es especial”, dijo Eric Haase , compañero de equipo de los Tigres y nativo de Detroit , “pero al ver a esos muchachos, fueron una gran parte de mi infancia”.

Los lanzadores de los Tigres, Casey Mize y Tarik Skubal, atraparon los primeros lanzamientos de Johnson y Wallace, respectivamente. Ambos lanzadores sabían que Cabrera sería sacado a la luz para la ceremonia, pero ninguno sabía que lanzaría el primer lanzamiento.

Cabrera se divirtió con eso, manteniendo su seguimiento para que tuviera efecto en su entrega a su compañero de equipo y compatriota venezolano Eduardo Rodríguez. Aún así, se notaba que el gesto significaba el mundo.

“Estoy feliz con este momento. No estoy triste”, dijo Cabrera antes de la derrota por 6-3 en la apertura de la serie ante los Medias Rojas. “Estoy feliz, porque han sido buenos 21 años en las Grandes Ligas. Nunca doy nada por sentado. Voy a disfrutar este año, y cuando me den la oportunidad de jugar, ojalá pueda hacer mi trabajo”.

Cuando Cabrera tuvo su oportunidad el jueves, cumplió. No fue un jonrón gigantesco, pero produjo el tipo de golpe de embrague que sus 20 años de experiencia y su cuerpo que pronto cumplirá 40 años pueden proporcionar.

“Es un bateador puro, está a la altura de [Albert] Pujols”, dijo el manager de los Medias Rojas y ex oponente Alex Cora antes del partido. “Él puede batear para promedio, batear para poder, y [tiene] esa extraña habilidad para impulsar carreras”.

La oportunidad de Cabrera el jueves llegó en la tercera entrada con dos outs y corredores en las esquinas después de que Haase y Spencer Torkelson conectaron sencillos con dos outs a la izquierda de Chris Sale para establecer un enfrentamiento familiar. Entre los lanzadores activos, solo Corey Kluber se ha enfrentado a Cabrera con más frecuencia que Sale, una rivalidad que comenzó con la temporada de novato de Sale con los Medias Blancas en 2010. Ningún lanzador activo ha ponchado a Cabrera con más frecuencia. Pero no se habían enfrentado desde 2019, antes de que las lesiones frenaran la carrera de Sale.

Cabrera fue el primer Tigre en poner una pelota en juego el jueves frente a Sale, quien sobrevivió a una entrada inicial de 24 lanzamientos que contó con bases por bolas consecutivas de cuatro lanzamientos seguidas de tres ponches. Cabrera rodó un cambio para abrir el segundo antes de que el jonrón de dos carreras de Jake Rogers más tarde en la entrada pusiera a Detroit al frente.

Con una oportunidad de impulsar una carrera en el tercero, Cabrera cometió faltas en sliders consecutivos de Sale para caer en una cuenta de 1-2. Sale trató de rematarlo con una bola rápida en la parte superior de la zona de strike, pero lo dejó lo suficientemente abajo. Cabrera lo ajustó y lo azotó. No fue aplastado, pero la línea de 90.8 mph subió por la mitad y hacia el centro sin ser tocada.

Cuando Cabrera soltó el bate, tuvo un breve momento de celebración, después de haber vencido a Sale una vez más. Mejoró a 17 de 57 en su rivalidad, con cuatro jonrones y ocho carreras impulsadas.

“Juega con alegría”, dijo Cora, “y ha sido un placer verlo jugar”.

El hit número 3091 de Cabrera produjo la carrera impulsada número 1849 de su carrera. De esas, 659 impulsadas han llegado con dos outs. Ningún otro Tigre actual tiene tantas carreras impulsadas en su carrera en cualquier situación.

Cuando Cabrera llegó a la primera base y saludó al primera base de los Medias Rojas, Triston Casas, un nativo de Miami que tenía 3 años cuando Cabrera conectó un jonrón en su debut en las Grandes Ligas para los Marlins en 2003, la multitud rugió. La ventaja no duró, pero el momento lo hará.

“Creo que aprecio este momento porque no muchos muchachos en el béisbol tienen la oportunidad de decir adiós”, dijo Cabrera. “Tengo la oportunidad de decir que va a ser mi último año. Voy a disfrutar el último viaje, como dice la gente. Siempre digo gracias a Dios porque me dio la oportunidad de disfrutar este momento”.

