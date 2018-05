Miguel Cabrera está enojado por suspensión de Canó: “Sé que no hizo trampa”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.-El primera base venezolano de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, expresó enojo e incredulidad el pasado martes luego de enterarse de la suspensión de 80 juegos de la estrella de los Marineros de Seattle, Robinson Canó.

La Major League Baseball anunció el pasado martes que Canó, ocho veces All-Star, ha sido suspendido en 80 juegos por violar la política de drogas del juego. MLB anunció que Canó dio positivo en la temporada baja por furosemida, un diurético.

Cabrera expresó su enojo por la suspensión cuando habló exclusivamente con Detroit Free Press al respecto. Dijo que su primer pensamiento fue que esto podría afectar las posibilidades del Salón de la Fama de Canó.

“Por eso estoy tan enojado”, dijo Cabrera. “Es un jugador del Salón de la Fama”.

Cabrera tiene un gran respeto por Canó.

“Él juega todos los días”, dijo Cabrera. “Él hace todo bien. Ahora todos van a escribir todo esto estúpido (basura)”.

Cabrera dijo que no le importa lo que otros piensen de Canó.

“Conozco a Canó durante muchos años y sé que no hizo trampa”, dijo Cabrera a Free Press. “Estoy (expletivo) loco en este momento.

“Su médico le recetó la medicación. Creo que obtuvo toda la documentación. ¿Por qué se vuelve positivo? No entiendo eso. Si es algo para él mejorar”.

Cuando se le preguntó si alguna vez le preocupaban los medicamentos que toma en la temporada muerta, Cabrera dijo: “No, porque vivo en Miami. Si viviera en Venezuela, podría dar positivo también. Si necesito un medicamento, tengo que tomarlo.

“Si tengo que tomar algo para mejorar si estoy enfermo, lo tomaré”. Haré lo mismo Canó porque lo necesito. Si estoy en Venezuela, no aquí en los Estados Unidos”.

El mánager de los Tigres, Ron Gardenhire, calificó de “desafortunada” la noticia de la suspensión de Cano.

“Toma algo, no cree que tenga ningún problema y lo hace”, dijo Gardenhire.

“El juego necesita estos jugadores. El juego lo necesita en el juego y jugando. Lamentablemente, esto ocurre, por lo que ahora tendrá que quedarse sentado un rato. Él tiene la mano rota encima. Estoy seguro de que no es un momento realmente fácil para él. Me siento mal por el joven. Todos seguiremos adelante y pagará el precio por algo en lo que realmente no creo que tuviera mucha intención (de hacer). Esa es solo mi opinión”.

