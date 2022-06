Miguel Cabrera continúa ascenso histórico tras superar a Rickey Henderson

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO .- Miguel Cabrera no es el “Hombre del Robo”, pero el venezolano hizo lo posible por invocar a Rickey Henderson el martes por la noche.

No, no se estafó base alguna en la derrota de los Tigres por 4-3 ante los Gigantes. Cabrera emuló a Henderson de la manera en la que sabe hacerlo: Bateando. Cabrera conectó sus hits número 3,055 y 3,056, desplazando a Henderson para ocupar en solitario el 26to puesto en la historia de las Ligas Americana y Nacional. Está a cuatro imparables de igualar a Craig Biggio en el 25to puesto (3,060).

“Hemos visto a Miguel superar a tantas leyendas e íconos, miembros del Salón de la Fama, que son parte de la historia de nuestro juego”, dijo el manager de Detroit, A.J. Hinch. “Es porque Miguel está allí con ellos. No hay nada que me sorprenda, porque he estado viéndolo durante año y medio. Es increíble, los nombres que tiene a su alrededor”.

El primer imparable de la noche para el venezolano fue un hit dentro del cuadro. Cabrera alcanzó una velocidad de 26.2 pies por segundo (superando su media de la temporada de 23.4) para vencer un tiro del campocorto y también venezolano Thairo Estrada. Cabrera no es conocido por su velocidad. Su promedio de velocidad en sprint se ubica en el 445to puesto en las Mayores, según Statcast, pero el hit dentro del cuadro del martes fue su cuarto de la temporada.

Su segundo imparable fue uno más típico para él. El maracayero conectó un sencillo remolcador para poner a los Tigres en la pizarra.

“Rickey es uno de los mejores jugadores de la historia. Haberlo superado es un momento surreal para mí”, confesó Cabrera. “Al mismo tiempo, perdimos el juego, así que es difícil celebrar. Cuando pierdes, es difícil”.

Hay poco que le queda por demostrar a Cabrera, tras una impresionante carrera de 20 años. Ha ganado una Serie Mundial y una Triple Corona. Ya alcanzó los 3,000 hits y los 500 jonrones. Y sigue siendo una presencia de peso en la alineación de los Tigres.

“Ganar en Detroit”, dijo Cabrera sin dudar, cuando se le preguntó sobre qué le falta por lograr. “Ésa es nuestra meta. Estamos intentando ganar un campeonato”.

