Miguel Bosé, “maravillado” con la respuesta a su reto más personal en redes

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Mañana se cumple un mes del fallecimiento de la actriz Lucía Bosé y su hijo Miguel Bosé, sigue rindiendo homenaje a la mujer que le dio la vida y que ahora tanto añora.



El cantante, que se encuentra en México, donde reside desde hace varios años con sus hijos Tadeo y Diego, se ha mostrado abatido en las redes sociales por la pérdida de su madre, de la que no pudo despedirse por el confinamiento decretado.



A través ellas, ha mostrado su agradecimiento por las palabras de cariño recibidas de amigos y admiradores.



Muestras de apoyo en forma de mensajes y dibujos con una etiqueta muy concreto: #AzulDeLucía, el color del cabello de la actriz de “La muerte de un ciclista”.



A partir de ahí el artista lanzó un reto, una llamada: a todos los diseñadores gráficos, pintores, caricaturistas, dibujantes, ilustradores a unirse al reto #AzulDeLucíaDesign para que plasmen su mejor idea, sobre lo que les inspiraba su madre. “Lo compartiré en mis redes”.



Desde entonces la cuenta de Instagram de Bosé se ha llenado de dibujos e ilustraciones con una visión muy particular de Lucía Bosé, retratos pulcros y realistas en azul intenso, dulces imágenes de una Lucía voladora, como “un ángel azul”.



“Qué belleza!!! Bravo!! Todos son estupendos”, ha señalado el cantante de “Morena mía”, que no deja de admirar el trabajo que le remiten aquellos que participan en este reto, imágenes que trasladan a una actriz en plena juventud o ya en la madurez, siempre en azul.



Imágenes que, por sus palabras, le reconfortan en la perdida, que le llenan de calor y emoción, realizadas desde el corazón y la admiración hacia la protagonista y su hijo.



“Sigo maravillándome y deleitándome con toda vuestra creatividad. Me crea mucha cercanía con vosotros. Una sensación que no sabría explicar. Como una continuidad de ella en cada una de vuestras expresiones. Seguid adelante. Quedo a la espera.. y decíos que os quiero. Gracias por hacer de este encierro alto tan sereno”, ha escrito hoy en su cuenta de Instagram.



Un reto al que Miguel Bosé llamaba a los que “quisieran plasmar su mejor idea sobre #AzulDeLucíaDesign y la respuesta ha sido maravillosa” (…). Sigamos compartiendo!!!“, alienta con entusiasmo.

