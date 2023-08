Miguel Bosé confirma que 10 sujetos armados lo asaltaron en su casa en Ciudad de México

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante español Miguel Bosé confirmó este lunes que fue víctima de un violento asalto en su casa en Ciudad de México, donde un grupo de 10 individuos armados lo retuvieron a él y a sus hijos por más de dos horas.

“Queridos amigos, el viernes por la noche un comando de 10 sujetos armados irrumpió en mi domicilio, nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas”, dijo el intérprete en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

El español, quien aclaró que no abandonará México, afirmó que todos están bien, aunque los ladrones se llevaron “todo, coche incluido» y que el crimen parecía estar “muy estudiado y milimetrado”.

El cantante refirió que todo fue “muy tenso, delicado y desagradable”, pero agradeció el apoyo y la preocupación constante demostrada por la gente.

“Quedad tranquilos, a mis vecinos de urbanización, los primeros en llegar, mil gracias de corazón”, expresó.

Además, pidió a la gente no especular, especialmente tras algunas versiones en la prensa de entretenimiento que expusieron que abandonaría el país, donde reside desde 2018.

“Siento mucho decepcionarles, aquí estoy y aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea, en el país más hospitalario del planeta. Seguimos”, concluyó.

De acuerdo con algunas versiones de periodistas de espectáculos de México, los delincuentes sorprendieron a Bosé en la parte de abajo de la casa, mientras que sus hijos se encontraban en la parte de arriba.

Entonces, los sujetos habrían encerrado en una habitación al artista junto con sus hijos y los trabajadores del hogar, quienes se encontraban en su domicilio mientras realizaban el atraco.

Los asaltantes, según la prensa, robaron joyas, dinero en efectivo y una camioneta de lujo con la que se dieron a la fuga.

Hasta ahora, las autoridades de Ciudad de México no se han pronunciado al respecto aunque, de acuerdo, con información de algunos medios, el intérprete de temas como “Don Diablo” y “Si tu no vuelves” no ha interpuesto ninguna denuncia por el asalto.