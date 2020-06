Miguel Ángel Jiménez, el golfista español fascinado con el mangú y los campos de golf de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Uno de los más icónicos representantes del golf profesional español, Miguel Ángel Jiménez ha manifestado su amor por el mangú y los campos de golf de la República Dominicana.

Miguel Ángel (El Mecánico), se siente un dominicano más, tanto así que ya tiene residencia Dominicana, vive en una villa de Casa de Campo, desde hace uno meses.

“Nada mejor que comerse un mangú dominicano con cebolla encima”, dijo el golfista en un “Live de Instagram” este lunes.

Preguntado sobre el por qué decidió vivir al país, ya que es español, nacido en Málaga, y su esposa es de Austria, expresó lo bien que siente el clima de aquí, los campos de golf, pero principalmente la gente dominicana.

“La gente dominicana es espectacular, eso es lo que hace vida, la convivencia”, exteriorizó el español en conversación con el medio Fiebre de Golf. “Además de que aquí tengo todas mis necesidades cubiertas”, reveló.

“Y qué decir de sus campos de golf. Estoy maravillado con Dientes de Perro, para mí el número uno del país”, aseguró sin titubeo. “He jugado también en otros grandes campos dominicanos, como lo es Punta Espada, un fenómeno. Estoy jugando últimamente en La Estancia (La Romana), allí juego al menos cuatro veces a la semana y su gente y amabilidad es algo que me tiene encantando”, insistió el golfista, quien la semana pasada jugó en el Jarabacoa Golf Club, al tiempo que alabó el Santo Domingo Country Club, este último dijo que a pesar de que es longevo, tiene su encanto.

“Me han hablado muy bien del campo de golf de Playa Grande, pero no lo he jugado”, comunicó.

Dejó claro que si mañana se retira del golf (tiene 56 años), podría quedarse a vivir en el país, ya que insiste “soy residente dominicano. Aquí puedo vivir cuatro meses al año en invierno, verano en Austria (tierra de su esposa) y en Málaga en primavera (tierra de su familia). Desde hace un buen tiempo me he movido en esos tres lugares, por lo que no tengo en seguir en esa rutina”, argumentó Miguel Ángel, quien mostró sencillez en la entrevista.

¿Jugaría el Corales Championship?

Fue la pregunta que se le hizo a Miguel Ángel, quien no titubeó en decir que “primero sería un honor estar ahí, yo residente dominicano, aunque nacida en España…si me invitan podría sopesarlo”, reveló.

Empero, aclara que no tiene la tarjeta del PGA Tour “por lo que no quiero ser obstáculo. Debo ser consciente a que quizás el país me quiera ver ahí, pero no puedo quitarle la oportunidad a quien de verdad lo merezca”, explicó. “Es un asunto quizás de ego personal, debo ser honesto, pero quien sabe, aunque también habría que ver si me coincide con otro evento para esa fecha”, detalló.

El Corales Championship PGA Tour se jugará del 21 al 27 de septiembre del año en curso. Va a coincidir con la Ryder Cup.

Con 38 años en el circuito, Miguel Ángel fue designado hace unos meses como miembro honorario de La Romana Country Club, donde entrena frecuentemente.

Durante su carrera ha ganado cuatro Ryder Cup, una como vicecapitán del equipo europeo, así como más de veinte títulos del circuito profesional de golf. Su victoria más importante en el European Tour la obtiene en 2008 al ganar el BMW PGA Championship en el mítico recorrido de Wentworth. En 2018 gana el Regions Tradition​ (su primer major en el circuito sénior del PGA Tour, el PGA Tour Champions) y el Senior Open Championship en el Old Course de St. Andrews, cuna del golf mundial.

