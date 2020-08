Miguel Andújar es sacado del roster de Yankees

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los Yankees han enviado al dominicano Miguel Andújar a su campo de entrenamiento alternativo, según un anuncio del equipo este jueves en su red social Twitter.

Junto al dominicano, sus compañeros de cuadro Thairo Estrada y el derecho Nick Nelson fueron enviados también.

Andújar se había estado desempeñando en el cuadro interior y en los jardines en este inicio de temporada, y apenas bateaba para .071.

Hoy los equipos deben reducir sus rosters a 28 jugadores y así seguirán el resto de la temporada, incluyendo playoff.

Following last night’s game, the Yankees optioned INF/OF Miguel Andújar, INF Thairo Estrada and RHP Nick Nelson to the Alternate Site.

