Miguel Almánzar pide garantizar cupo en escuelas a estudiantes dominicanos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Miguel Almánzar sostuvo que la disposición del Ministerio de Educación que indica que la falta de actas de nacimiento no será obstáculo para inscribir estudiantes no beneficia a las familias dominicanas y ha venido generando que muchos niños del país se queden sin cupo en los centros educativos.

En ese sentido, el abogado sostuvo que la exoneración de la presentación del acta de nacimiento favorece a las familias y estudiantes haitianos que, a falta de un sistema de gobierno que funcione, pasa a este territorio de forma ilegal.

“No es posible que en las escuelas dominicanas un niño dominicano no pueda encontrar cupo en las escuelas públicas; mis impuestos yo no quiero que se vayan a niños haitianos, para eso ellos tienen Haití, que vayan y resuelvan allá”, manifestó.

Almánzar emitió sus comentarios junto a la comunicadora Priyanka Rodríguez, en el programa “Aquí Hablamos Claro”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Dijo estar de acuerdo en que la educación sea accesible para todo el mundo, sin embargo es responsabilidad de cada Estado proveerla a sus ciudadanos que con sus impuestos buscan tener garantizado su sistema educativo.

También cuestionó por qué los defensores de los derechos humanos y representantes de las organizaciones no gubernamentales no se han pronunciado respecto a las distintas denuncias de que estudiantes dominicanos no encuentran cupo en las escuelas.

«Los dominicanos tienen el derecho a la educación por encima de cualquier nacionalidad y ahora muchos padres están viendo cómo sus hijos no pueden ir a las escuelas públicas”, añadió.

