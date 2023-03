Mientras Vladimir Jr. regresa de una lesión, se avecina otra decisión del Clásico

EL NUEVO DIARIO, DUNEDIN, Fla. — Vladimir Guerrero Jr. declaró su gran regreso a la alineación de los Azulejos con su jugada característica: llamarse seguro en la primera base.

El toletero estrella y entusiasta de los árbitros atravesó la bolsa con un roletazo en su primer turno al bate el miércoles, con los brazos extendidos mientras la pelota rebotaba. Fue un espectáculo bienvenido para los Azulejos después de que Guerrero dejó un juego el 3 de marzo con molestias en la rodilla derecha, las palabras exactas que los clubes rezan por evitar en la primavera.

El doble abrasador de Guerrero sobre la cabeza del jardinero izquierdo en la tercera entrada, con una velocidad de salida de 113.6 mph que parecía otro clásico de Vladdy, solo selló el trato en la victoria de Toronto por 7-1 sobre Pittsburgh . Con dos semanas antes del Día Inaugural en St. Louis, Guerrero tiene mucho tiempo para prepararse para otra temporada que llega con expectativas altísimas.

Pero todavía no es una línea recta.

Cuando Guerrero se lesionó la rodilla a principios de mes, se vio obligado a retirarse del Clásico Mundial de Béisbol . El jugador de 23 años se enorgullece enormemente de representar a su República Dominicana natal, que es una puerta que aún podría abrirse. Pero él y los Azulejos aún no están tomando una decisión.

“Voy a tomar esto día a día. Todo depende de cómo me sienta”, dijo Guerrero a través de un intérprete del club. “En este momento, me siento genial. No sé cómo me voy a sentir mañana, así que no voy a dar una respuesta sobre eso ahora. Tengo que tomarlo día a día y ya veremos mañana”.

Todo esto depende de si República Dominicana sigue viva en el Clásico cuando salga el sol el jueves por la mañana, por supuesto.

El equipo está programado para jugar contra Puerto Rico el miércoles a las 7 pm ET, un duelo de ensueño entre las potencias caribeñas. El ganador avanza, el perdedor se va a casa, por lo que una victoria de Puerto Rico hace que esta decisión sea discutible. Si la República Dominicana gana, los próximos días se vuelven bastante interesantes. En ese escenario, Guerrero solo podría agregarse a la lista si un jugador es retirado por lesión.

“Todos entendemos su pasión por el país y cosas así”, dijo el manager John Schneider. “Creo que el enfoque de todos en este momento es que esté saludable y juegue con los Azulejos”.

Dicho esto, un viaje al Clásico será un máximo de tres juegos para Guerrero si República Dominicana avanza y gana sus juegos de cuartos y semifinales. ¿Cuánto más exigen los juegos del Clásico Mundial de Béisbol en comparación con los juegos de Entrenamiento de Primavera? ¿Sería más aceptable si Guerrero fuera solo DH por la República Dominicana? Todo esto es una ciencia inexacta, pero es comprensible que los clubes de la MLB quieran limitar cualquier riesgo potencial.

Independientemente de si Guerrero tomará un vuelo en las próximas 48 horas, esta historia debería llevarnos a un solo lugar. Ese es Guerrero bateando tercero y jugando primero para los Azulejos en el Día Inaugural contra los Cardenales.

En los primeros días del campamento, Guerrero habló sobre adoptar un enfoque más enfocado en 2023. Ahora está más relajado, sonriendo durante su entrevista posterior al juego mientras habla sobre la alineación que presenta. Esa alineación está llena de caras nuevas, pero eso es por diseño, y las primeras miradas han sido muy alentadoras.

“Me gusta lo que he visto hasta ahora”, dijo Guerrero. “Creo que cada uno de nosotros tiene un objetivo, y es solo salir y ganar un juego. Especialmente en la semana que estuve fuera, tuve tiempo de ver a todos y ver jugar a todos. Me di cuenta de que tenemos un buen equipo aquí. Tengo muchas ganas de ganar muchos partidos aquí».

Esta lesión en la rodilla parece haber dejado atrás a Guerrero ahora, pero cuando se trata del Clásico Mundial de Béisbol, hay una gran diferencia entre sentirse al 100% por la mañana o solo al 95%. Sin embargo, está de regreso, eliminando la más mínima preocupación de un campamento que ha estado inquietantemente tranquilo para los Azulejos, que es exactamente como quieren que permanezca.

