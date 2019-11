Mientras tanto … ¿Qué hace el INTRANT?

En febrero del año 2017 en República Dominicana fue aprobada la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre ( INTRANT), institución llamada a regular todo lo concerniente a la movilidad del transporte en el país.

La República Dominicana ha estado experimentando un incremento en las muertes de personas en «accidentes de tránsito» o mejor dicho en siniestros viales, porque el término accidente de tránsito está reservado para situaciones en las que se prevén las condiciones de seguridad y a pesar de ello ocurre un hecho trágico.

Le llamo siniestros viales debido a que ocurren porque no existe ningún tipo de prevención para evitarlos. Las estadísticas diarias nos indican que en el país mueren de 8 a 10 personas cada día en las vías, donde en el 60% de los casos hay una motocicleta involucrada.

La motocicleta se ha convertido en el principal parque vehicular de República Dominicana con un 54%, además de ser la modalidad de transporte más utilizada, sin embargo es el tipo de transporte menos regulado. La mayoría de los motociclistas circulan en las calles sin licencia de conducir, sin seguro de responsabilidad civil, sin cascos protectores, sin chalecos refractivos, en vía contraria, sin que el INTRANT se detenga a observar esta desgracia que afecta a la nación.

Mientras todo esto ocurre y tenemos las tasas más altas de fallecidos en accidentes de la región, el INTRANT está sumergido en n llevar a cabo licitaciones, concesionando de rutas, concesionando licencias de conducir, en resumen haciendo negocios, pero lo que verdaderamente requiere la atención de esta institución lo han dejado de lado.

Ayer 17 de noviembre el INTRANT anunció que está en la «Semana Seguridad Vial 2019», la cual culminará el 22 de noviembre. ¡Una semana! cuando la República Dominicana debe avocarse a realizar el año de la seguridad vial.

El INTRANT sólo se ha dedicado a hacer anuncios. Hizo el anunció del alcoholímetro y no lo han implementado, anuncio de la educación vial en las escuelas, anunció controlar en tránsito mediante el monitoreo por cámaras. Definitivamente en casi tres años de la promulgación de la Ley 63-17, el INTRANT no tiene nada positivo para presentar de cara a solucionar los problemas de los siniestros viales.

Es preocupante la situación y lo peor de todo es que estamos perdiendo la capacidad de asombro frente a la cantidad de casos que están ocurriendo. Reitero que el problema de República Dominicana no es de más licencias, ni más rutas, ni transporte sostenible, tenemos que ir trabajando en base a las prioridades y la prioridad debe ser la cantidad de personas que fallecen en siniestros viales.

Hay que destacar que tenemos un programa de Asistencia Vial implementado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que da respuesta a emergencias mecánicas en las vías, sin embargo estas unidades no prevén las circunstancias que provocan los siniestros. Es decir este sistema no realiza una vigilancia de los vehículos en las vías, por ejemplo, no supervisan si hay un vehículo a alta velocidad, si alguien va sin cinturón de seguridad, si vienen niños en la parte trasera sin asientos de seguridad, entre otros factores, porque estas unidades sólo están llamadas a presentar estadísticas favorables de asistencia vial.

Entonces al momento que a esas unidades se les instalen un servicio de fiscalización que cuando el ciudadano llame en una emergencia vial, revise los neumáticos, si las personas a bordo usan el cinturón de seguridad y si están ingiriendo bebidas alcohólicas, habrá un descenso y estadísticas positivas para presentar; por eso preguntamos ¿Qué está haciendo el INTRANT?.

Anuncios

Relacionado