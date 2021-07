Mientras se siembra la duda, concejales piden anular nuevo sistema electoral en NY

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Mientras la Junta de Elecciones (BOE, inglés) siembra la duda y desconfianza por los errores cometidos el martes al sumar cientos de miles de votos solo en base a una prueba con boletas en imágenes, los concejales de la ciudad de Nueva York están pidiendo que el nuevo sistema de votación por voto preferencial y eliminatorio sea anulado para las elecciones generales del 2 de noviembre y el nominado demócrata a la alcaldía Eric Adams, está demandando en la corte exigiendo justeza y transparencia en el proceso.

El Caucus Negro, Latino y Asiático del hemiciclo municipal, que están a favor de que se anule la votación de elección con el voto preferencial (votación clasificada) en la boleta de noviembre, dijo en un comunicado que “nuestros miembros advirtieron al público durante meses que la ciudad estaba mal preparada para ejecutar elecciones bajo el nuevo sistema de votación de elección clasificada, y las preocupaciones que plantearon continúan siendo confirmadas por los hechos”.

El caucus se pronunció después de las votaciones tempranas, por correo y presenciales en la que compitieron postulados demócratas y republicanos a concejales en la mayoría de distritos de la ciudad, entre ellos docenas de dominicanos y dominicanas.

A los ediles se sumó el alcalde Bill de Blasio, uno de los críticos más acres contra la junta, diciendo que “una vez más, las fallas estructurales fundamentales de la Junta Electoral están en exhibición”.

Pidió una reconstrucción estructural completa de la junta, que no está en control de la alcaldía y opera con absoluta independencia.

“Una vez ofrecí al BOE más de $20 millones de dólares para reformarse, se negaron, dejando la acción legislativa como el siguiente recurso disponible”, señaló el alcalde.

El nuevo sistema

La ciudad de Nueva York adoptó el voto de elección clasificada para las primarias y las elecciones especiales en un referéndum de 2019 y usó el sistema en las carreras de toda la ciudad por primera vez en las primarias del 22 de junio.

Bajo el sistema, los votantes podían clasificar hasta cinco candidatos en orden de preferencia.

Dado que ningún candidato era la primera opción de más del 50% de los votantes, una computadora el martes tabulaba las papeletas en una serie de rondas que funcionaban como segundas vueltas instantáneas.

En cada ronda, el candidato en el último lugar es eliminado. Los votos emitidos por esa persona se redistribuyen a los candidatos sobrevivientes, en función de quién sea el siguiente votante en su lista de clasificación. Ese proceso se repite hasta que solo quedan dos candidatos.

Las versiones del sistema de elección clasificada se han utilizado en ciudades estadounidenses como San Francisco y Minneapolis durante años y en carreras estatales en Maine.

Susan Lerner, directora ejecutiva de Common Cause New York, que promovió la adopción del sistema de elección clasificada, señaló en un comunicado que la discrepancia del martes se debió a un error humano, no a un defecto inherente a la votación de elección clasificada en sí.

“No estamos en absoluto contentos de que haya sucedido, pero fue un error que el BOE se está moviendo para corregir”, dijo Lerner.

Rob Richie, presidente y director ejecutivo de FairVote, una organización sin fines de lucro que aboga por la votación de elección clasificada, dijo que no creía que el error de la junta vaya a tener un impacto duradero en la fe de los neoyorquinos en el sistema de elección clasificada.

“Esto ciertamente, fundamentalmente, no tiene nada que ver con la votación de elección clasificada, y ciertamente se trata de los desafíos históricos que la junta ha enfrentado”, añadió Richie.

El ganador de las primarias para la alcaldía de la ciudad será el favorito demócrata en las elecciones generales el 2 de noviembre, contra Curtis Sliwa, candidato republicano que venció en las primarias de su partido al dominicano Fernando Mateo

Sliwa, un activista de reconocimiento mundial es el fundador del grupo civil de seguridad ciudadana “Los Ángeles Guardianes”.

