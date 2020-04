Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK — Gerrit Cole, Mike Trout y otros veteranos de las Grandes Ligas recibirán $4,775 dólares por día por adelantado durante los primeros 60 días de la temporada durante el paro causado por el nuevo coronavirus, un total de $286,500.

Eso es solo el 2.5% del salario de $36 millones de dólares que el lanzador de los New York Yankees y el jardinero de Los Ángeles Angels debían ganar cada día –$193,548– durante la temporada de 186 días, según un reportaje de la agencia de prensa The Associated Press (AP).

AP obtuvo el total diario después de que Major League Baseball y la asociación de jugadores lo confirmaran tras su acuerdo la semana pasada sobre cómo proceder durante el paro.

Los jugadores menos veteranos reciben cantidades menores especificadas en el acuerdo: $16,500, $30,000 o $60,000, según el contrato.

MLB ha retrasado el día de apertura hasta mediados de mayo como muy pronto, y no está claro cuándo o si comenzará la temporada.

Según los términos del acuerdo, los equipos se combinan para dar $170 millones por adelantado a los jugadores en rosters de 40 peloteros, listas de lesionados y asignaciones directas a las ligas menores. Los pagos se realizarán en cuotas iguales en el cronograma normal de nómina y no tienen que pagarse si la temporada se descarta. Cubren desde el 26 de marzo hasta el 24 de mayo o cuando comience la temporada, lo que ocurra antes.

El dinero se divide en cuatro clases según el estado del contrato. Los jugadores jóvenes que aún no son elegibles para el arbitraje salarial tienen lo que el béisbol llama contratos divididos, con diferentes salarios dependiendo de si el jugador está en las Ligas Mayores o en las ligas menores.

Los pagos a los jugadores más veteranos se determinaron contabilizando a los jugadores menos veteranos y luego dividiendo el resto entre los jugadores con los llamados salarios rectos, la misma cantidad en las Mayores y menores.

Un jugador recibe $275 diarios si su salario mientras está en los menores es de $46,000 a $91,799, un grupo que incluye novatos muy promocionados como el jugador de cuadro de los Boston Red Sox, Bobby Dalbec, y el jardinero de los Atlanta Braves, Cristian Pache.

Aquellos con salarios en los menores de $91,800 a $149,999, un grupo que ha firmado al menos su segundo contrato de Grandes Ligas, reciben $500 por día. Esos jugadores incluyen novatos bien considerados como el jugador de cuadro de Los Ángeles Dodgers, Gavin Lux, y el lanzador de los Tampa Bay Rays, Brendan McKay.

Los jugadores con salarios en las menores de $150,000 o más reciben $1,000 por día, entre ellos el Novato del Año de la Liga Nacional 2019, Pete Alonso, de los New York Mets, el Novato del Año de la Liga Americana de 2019, Yordan Álvarez, de los Houston Astros, y el Novato del Año de la Liga Americana de 2018, Shohei Ohtani, de los Angels.

Aquellos con sueldos únicos obtienen los $4,775 por día. Al aceptar un contrato a largo plazo en enero, el jardinero de los Chicago White Sox, Luis Robert, subió a esa categoría.

Proyectados durante una temporada completa de 186 días, los pagos se calcularían a sueldos de $888,150, $186,000, $93,000 y $51,150.

Los jugadores con salarios rectos tenían el derecho de optar por no recibir los anticipos, pero ninguno lo hizo para simplificar el proceso, dijo el martes la asociación de jugadores.

Anuncios

Relacionado