Miembros de Marcha Verde y seguidores de imputados en Calamar se manifiestan en Palacio de Justicia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La mañana de este domingo en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se tenía previsto conocer medida de cohesión a los implicados en caso Calamar, se manifestaron con peticiones diferentes algunos de los miembros de la Marcha Verde y decenas de seguidores de los exfuncionarios peledeístas acusados de corrupción.

Y es que mientras la Marcha Verde pedían un juicio ejemplar, sanciones a los culpables y devolución del supuesto dinero sustraído en el caso, los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigían libertad pura y simple de los acusados.

«Hoy, Marcha Verde desde su rol ciudadano sigue vigilando la justicia». Este gran domingo, frente al Palacio de Justicia, iniciará la audiencia que fijará medidas de coerción contra las personas imputadas en la «Operación Calamar», sin dudas, marca un paso más en nuestra lucha», dijo un miembro no identificado de la Marcha Verde, al leer un documento.

Continuó diciendo que la ciudadanía debe permanecer vigilante exigiendo al Poder Judicial y al Ministerio Público que transiten hacia el fin de la impunidad «sin favoritismos y sin ceder a presiones externas de ningún tipo».

En tanto, que Albert González, miembro del Comité Central del PLD, dijo que llegó desde Bonao al Palacio de Justicia en Santo Domingo en apoyo de los exministros apresados en Operación Calamar.

De igual forma, González sostuvo que también se debería investigar al presidente de la República, Luis Abinader, por supuestamente haber recibido dinero del abogado Ángel Lockward, también implicado en caso Calamar.

«Estamos exigiendo que a partir de hoy le den libertad pura y simple a cada uno de ellos (exfuncionarios peledeístas), no amerita conocerle medida de coerción a ellos, no lo amerita, no ha prueba que abale la medida de solicitud de medida de coerción, no la tienen», aseguró.

Se recuerda que entre la noche del sábado 18 y la madrugada del domingo 19, Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas; José Ramón Perlalta, exminsitro administrativo de la Presidencia; Donald Guerreo, extitular de Hacienda, entre otros esfuncionarios del gobierno del PLD fueron detenidos durante la Operación Calamar por supuesta corrupción.

A raíz de esos apresamientos, simpatizantes y opositores de los acusados se han expresado sobre el hecho demandando justicia y protestando frente al Palacio de Justicia.

