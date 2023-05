Miembros de comisión investigará pleno CC en desacuerdo con que sea presidida por Genao

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Diputados y miembros de la recién creada comisión que tendrá a su cargo la responsabilidad de investigar al pleno de la Cámara de Cuentas, manifestaron este jueves su inconformidad con la elección del diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rogelio Alfonso Genao, como presidente de la misma.

Los legisladores consideran que no es favorable que quienes entrevistaron y seleccionaron a los cinco miembros que hoy conforman la Cámara de Cuentas, sean los mismos que ahora lo vayan a investigar.

Otro legislador que forma parte de esta comisión y que también participó en la escogencia del pleno del órgano fiscalizador, es Pedro Antonio Mateo.

El diputado del partido Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, quien forma parte de la comisión y fue uno de los que sometió la resolución para que fuera creada una comisión especial que se encargue de investigar a los miembros de la Cámara de Cuentas, explicó que se pidió que fuera una comisión especial para que quienes la integraran no fuesen los mismos que recomendaron a los actuales incumbente de la CC.

«Creo que no se ve bien que sean los mismos que recomendaron a estos individuos a integrar las ternas, sean los mismos que ahora los investiguen», sostuvo Rodríguez.

De su lado, los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Maldonado y Gustavo Sánchez, también mostraron su desacuerdo con la escogencia de Rogelio Alfonso Genao, como presidente de esta comisión, ya que este es precisamente el presidente de la Cámara de Cuentas en la Cámara Baja.

Ambos legisladores entienden que no se puede ser «juez y parte» de un proceso de investigación al considerarlo que no es ético, que no garantice una investigación objetiva e imparcial.

Primera reunión

La comisión especial que está conformada por 17 miembros, tendrá su primera reunión este próximo viernes, donde van a definir los métodos que utilizarán para realizar la investigación.

Dicha reunión está pautada para este viernes a las 9:00 de la mañana, así lo informó el presidente de la delegación, Rogelio Alfonso Genao.

Esta comisión tiene un plazo de 30 días para presentar un informe ante el hemiciclo donde se indique si los titulares de la entidad fiscalizadora cometieron o no faltas que los conlleven a un juicio político como está establecido en los artículos 80 y 83 de la constitución.

