Miembros Comité Político del PLD estarían compelidos a tratar reforma Constitución

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Intensa, aguda y peligrosa se torna cada día la crisis interna del Partido de la Liberación Dominicana con la supuesta presentación esta semana del proyecto que abre una reforma constitucional, lo que obligaría este lunes al Comité Político, no solo a tratar el tema de las reservas de candidaturas, sino a fijar posición en torno al tema de dicha reforma.

En los últimos tres meses, en las reuniones del CP, se ha evadido hablar de reforma, a pesar de ser el máximo organismo del PLD, lo que también ha provocado que la crisis o lucha de poder entre Danilo Medina y Leonel Fernández llegara al límite de ser cuestionados sus miembros de si también el CP quedara dividido en dos, o asumirán su responsabilidad de lograr una negociación entre ambos líderes que impida la división de esa organización.

Muchas son las expectativas de la reunión de esta noche toda vez, que faltan solo 15 días para que de acuerdo al artículo 41 de la Ley de Partidos Políticos, inicie la precampaña, de manera que las alianzas y reservas tenían que haberse hecho hace un mes.

Y es que no hay “reversa” en el CP en torno a decidir sobre las reservas debido a que el pasado 7 de junio se cumplió el plazo legal límite para la determinación de reservas de candidaturas para las alianzas o fusiones y este 22 de junio se cumple el límite para publicar y comunicar por escrito a la Junta Central Electoral los cargos, y demarcaciones correspondientes a reservas de candidaturas.

La amenaza de una posible aprobación de la rehabilitación de Medina, sin llegar a un acuerdo a lo interno del PLD, pone en cuestionamiento la máxima autoridad del Comité Político y en el abismo político el destino del PLD.

La pasada semana, en el Senado de la República, hubo un intento de someter el proyecto que solicita la apertura de la Asamblea Nacional Revisora, pero fracaso, provocando reacciones y reuniones de ambos grupos enfrentados por el Poder a lo interno del PLD, pero este fin de semana fueron reactivadas las “energías y propuestas” para someter y aprobar el criticado proyecto.

Este fin de semana legisladores seguidores de Danilo Medina como Rafaela Alburquerque, diputada, y Adriano Sánchez Roa, senador afirman que la reforma “va”, tema que debería ser ratificado o desmentido esta noche por el Comité Político.

Ante la situación planteada de cumplir los plazos de la JCE, las amenaza de someter una reforma en el Congreso, sin consenso, grave se torna la situación, para Danilo Medina, ya que Leonel Fernández se le ha convertido en un hueso duro de roer; ambos tienen sus “pulsos firmes” y hasta este domingo, ninguno de los dos quiere ceder ante lo que ellos entienden, políticamente les corresponde dentro del PLD.

No solo los plazos de la Junta Central Electoral son amenazantes para el CP, fijar posición en torno a la reelección, también el congresional, ya que se acerca el final de la presente legislatura ordinaria, es decir que apenas le quedan 30 días para definir si asumir el costo de una posible reforma o dejar “libre a los legisladores que tomen ellos esa decisión de si rehabilitan o no a Danilo Medina”.

Sin acuerdo Danilo Leonel-reservas PRD en peligro

“No creo que están dadas las condiciones para que el CP, quien es que traza las pautas congresionales del PLD, pueda abocarse a conocer una posible introducción de ley que a su vez, autorice la forma a la Constitución, porque eso sellaría la división total del PLD”, sostuvo el delegado de la UDC ante la JCE.

“Ellos saben que de resultar un fiasco la reunión de mañana, estaría planteada la división del PLD”, dijo.

Según el secretario general de Foppredom: “La rehabilitación es un problema de negociación que se tiene que producir entre Leonel y Danilo y hasta con el Partido Revolucionario Moderno; y no es verdad que el Comité Político o sector de Leonel le hará reservas al PRD de candidaturas que ellos no tienen como justificarlas mañana, ellos no valen ni la mitad de lo que le dieron en el 2016, y el disgusto institucional que va a producir esas reservas a favor del PRD con los síndicos, alcaldes, regidores que eso podría ser el gran Waterloo para el Comité Político y ellos lo saben”.

Sobre el proyecto reeleccionista Elías Wessin Chávez, presidente del Foro de Presidentes de Partidos Políticos, afirma faltan 29 votos de diputados; Adriano Sánchez Roa aclaró; “si se somete el proyecto que declara la necesidad de una reforma constitucional, pasa sin problemas, lo mismo que la propia modificación de la Ley Suprema, debe ser presentado por un tercio de los integrantes de una de las cámaras legislativas. Para someterlo en el Senado, son once senadores que tienen que firmarlo, o sea, no es uno ni dos”.

