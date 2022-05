Miembro del PRM considera que el SISMAP no tiene calidad para evaluar eficiencia de alcaldías

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Waldys Taveras, miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), expresó este miércoles que ninguno de los partidos políticos se preocupa por fiscalizar las gestiones de los ayuntamientos ni a sus alcaldes y que el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), no tiene calidad para la evaluación de las gestiones.

“El SISMAP no es un criterio de evaluación de calidad de servicio porque lo que reciben son documentos digitales que nadie valida y los funcionarios están en una sociedad donde mentir no es pecado”, expresó Taveras durante una entrevista radial en el programa el Rumbo de la Mañana por Rumba 98.5 que se transmite por RCC Media.

El jurista catalogó la entidad como “un disparate, que lo único que hace es costarle mucho dinero al Estado dominicano”.

Consideró que las alcaldías que mejor gestión tienen han presentado de acuerdo a su criterio son el Distrito Nacional, Santiago, Tamboril, San Cristóbal y la de Cabrera; mientras que la de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste no las valoró con buena misión.

“Los alcaldes y los regidores terminan haciendo lo que la gente quiere y no lo que es fundamental de su competencia, por ejemplo, invierten cinco millones de pesos en una iglesia, pero las aceras y los contenes de su alrededor no sirven”, sostuvo.

Dijo que mayormente estas autoridades actúan por populismo y le genere el voto al candidato, sin embargo, no está cooperando en función de las verdaderas necesidades de ciudadano.

“Es casi imposible para un alcalde comunicarse con un ministro o con un director general, para coordinar una actividad que impacte en su municipio y esa descoordinación genera un caos”, indicó.

Señaló que el Estado dominicano ha creado una serie de instituciones que tiene las mismas competencias y por tanto “el gobierno es grande pero tiene una burocracia mala y cara”.

Permanencia en el PRM

“Yo no me voy ni permitiré que me voten del PRM, ni tampoco que me callen porque mis posiciones yo las envío a la dirección de mi partido”, dijo Taveras.

Indicó que muchos de los funcionarios municipales del PRM, están divorciados de la visión que tiene el presidente Luis Abinader de cumplir en su gestión.

Relacionado