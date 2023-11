Miembro CP del PLD afirma Abinader prefiere tapar casos de corrupción para que no haya escándalos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, consideró que el presidente Luis Abinader prefiere tapar los casos de corrupción para que no haya escándalos, tal como lo hicieron inclusive presidentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

«Al final, a Abinader le está pasando lo que les pasaba a los presidentes nuestros, que sienten que la corrupción no existe porque no sale a los medios de comunicación, como yo tengo el control de la información, porque el que me da los datos de corrupción de mi Gobierno, el DNI, la Contraloría, la Cámara de Cuentas, Contrataciones Públicas, entonces, como no se sabe, yo los callo», dijo.

En una entrevista en El Nuevo Diario Podcast, con Persio Maldonado Sánchez, director general de El Nuevo Diario; Luis Brito, jefe de Redacción; Julia Muñiz, talento de El Nuevo Diario; y el comunicador Jaime Rincón; el también miembro del Comité Político del PLD explicó que eso no significa que el jefe de Estado esté de acuerdo con los actos de corrupción, sino que se cansan.

«Cansancio, los presidentes se acomodan como cualquier ser humano y al final, es como la corrupción, ¿Qué pasa con los presidentes?, cuando llegan son muy fuertes contra el primer funcionario que aparece, lo cancela, arma un drama -y un drama de corazón porque él siente que debe hacer un Gobierno honesto-, pero el tercero y el cuarto fue mi hermano, fue mi primo, fue mi jefe de campaña, fue el que aportó-«, expresó.

Agregó que con el tiempo, al ver personas cercanas en actos de corrupción, «tú comienzas a bajar la cabeza». «No es complicidad, es simplemente que los presidentes se van agotando, se van cansando, van viendo que aquí no hay nada que hacer, que déjame ver cómo yo tapo lo más que se pueda».

En ese sentido, reiteró que «ya él (Abinader) está en la misma situación, ya para mí, es subjetivo lo que estoy diciendo, el presidente Abinader ve casos serios, pero prefiere taparlos para que no haya un escándalo».

«Él prefiere o siente que el escándalo hace más daño a que haya justicia, un grave error porque la bola de nieve va creciendo y luego muchas cosas saldrán, porque muchos funcionarios van a ver que no se le hizo nada a él y lo va a hacer también», indicó.

Domínguez Brito consideró, que «no hay nada más terrible que cuando un ser humano va perdiendo esa fuerza de voluntad y comienza a querer un apartamento y a cada novia comprarle un apartamento, y los carros de lujo, yo quiero una casa en Casa de Campo o en Punta Cana o en Cap Cana y mis hijos se van de compra a Louis Vuitton a París o a Nueva York y el dinerito de un sueldo de RD$300,000 no da y entran a ese mundo, que lo he visto».