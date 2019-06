Miembro Comité Central del PLD defiende “honradez y honorabilidad” de Leonel Fernández

Comparte esta noticia

Por Jhonny Trinidad

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El coordinador del Proyecto LF 2020 y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gregorio Morrobel, defendió la honestidad, pulcritud y honorabilidad del expresidente Leonel Fernández ante la infundada campaña de descrédito que ha emprendido la oposición y otros “sectores oscuros” que lo adversan.

“Este tipo de campaña sucia, con propósitos malsanos y sin dejar espacio para que el afectado pueda demostrar la falsedad de ese tipo de mezquindad, es un indicativo de la desesperación de quienes adversan a la persona a quien está dirigida”, afirmó.

Agregó que “el doctor Fernández ha demostrado que es una persona seria, honesta, responsable y solidaria con sus compañeros”.

“Esa campaña vil y asquerosa es el único recurso con que cuentan los sectores adversos a nuestro líder, que recurren a ella porque no pueden enfrentarlo en el terreno político no intelectual”, indicó Morrobel, quien además es vocero en Nueva York de la candidatura del exmandatario.

Recordó que “ese fue el mismo recurso que emplearon en 2015, cuando nuestro líder se perfilaba como el seguro presidente de la República Dominicana. En esa ocasión inventaron supuestas reuniones y convenios entre Fernández y el convícto narcotraficante Quirino Ernesto Castillo Paulino, algo que no se demostró nunca”.

“Recuerdo que en esa ocasión participé en un debate con el dirigente del Partido Revolucionario Moderno y allegado al expresidente Hipólito Mejía, Arsenio Devares, a quien propuse que si me mostraba alguna foto o videos de esos supuestos encuentros de Fernández y Quirino yo me retiraría de la política. El me dijo que me haría llegar pruebas. Eso fue hace más de cuatro años y todavía sigo esperando”, subrayó.

Dijo que “hoy quieren recurrir a esos mismos trucos, pero los enfrentaremos con el arma más poderosa con que contamos, que es la verdad. Y advertmos que esta vez no hay marcha atrás”.

