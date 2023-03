Miembro CC-PLD abandona ese partido porque “ya no representa los mejores intereses del pueblo”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El miembro del Comité Central y presidente del Comité Municipal del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el municipio de Pimentel, provincia Duarte, Rafael Ledesma “Felo”, presentó su renuncia de esa organización política bajo el alegato, de que ese partido ya no representa los mejores intereses del pueblo dominicano, debido a que perdió la mística y las razones que dieron origen a su formación.

En una misiva de fecha 24 de febrero de 2023, dirigida al presidente y secretario general del PLD respectivamente, Ledesma expone sus argumentos de porqué tomó la firme decisión de renunciar de la organización en la que militó por décadas.

“Por medio de la presente quiero informar mi decisión de renunciar a las filas del Partido de la Liberación Dominicana, ya que entiendo que con esta decisión abro el espacio a otros compañeros que entienden les ha faltado terreno para crecer políticamente en esta organización; agradecido de todos”, refirió el dirigente político.

Ledesma, valorado por sus compañeros de partido como un icono en la provincia Duarte, expuso que tanto él como su equipo tomaron la firme decisión de renunciar del PLD, debido a que esa organización ya no representa los mejores intereses del país y del pueblo dominicano, ya que perdieron el horizonte, la mística y las razones reales que dieron origen a su fundación.

Finalmente, dijo que permaneció por décadas en el PLD. “Ahí me formé y fue mi casa por muchos años, pero lamentablemente debo marcharme, es difícil, pero debemos seguir avanzando y trillar otros caminos; jamás pensé que llegaría el día en que tuviera que firmar mi salida de un partido al que ingresé muy joven, donde me formé, siempre apegados a mis principios y convicciones, que me fueron inculcadas por el Prof. Juan Bosch”, expresó Felo.

