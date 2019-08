Miedos a lactar!!

Con la finalidad de proteger, promover y respaldar la sana alimentación del bebé, del 1 al 7 de agosto se celebró la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Durante el período de amamantamiento, muchas madres recurren al método de lactancia más fácil y menos saludable para sus hijos, esto es debido a muchos factores que la sociedad suele desconocer y que lleva a malas interpretaciones y a juzgar a las madres.

Hay ciertos temores que no permiten que estas madres suministren la debida y recomendable lactancia a sus pequeños, como por ejemplo los siguientes:

Dolor por agrietamiento en los pezones

Por lo general, un gran porcentaje de las madres sufren fuertes molestias en sus pezones, eso es debido al mal agarre y mala postura del lactante.

Por falta de orientación es que hoy día existe la creencia de que dar el seno es doloroso.

Tamaño de los senos:

El tamaño de los senos no determina la cantidad de leche que se produce, lo que sí influye es la cantidad de grasa que rodea a la glándula mamaria.

Temor a no producir suficiente leche:

Es bueno saber que las glándulas mamarias se preparan durante nueve meses para lograr que, tras el nacimiento del bebé y su demanda de alimento, inicie la circulación de leche materna.

Otro dato importante es que a medida que el bebé succione y demande más y más, esto permitirá mayor producción de alimento para la cría.

Temor a que sus senos se caigan:

Si se caen o no, no es un motivo válido para no lactar. La apariencia física de la madre no debe ser un factor que impida una buena alimentación y desarrollo de sus hijos.

Temor a no tener pezón adecuado:

En caso de tener los pezones invertidos o planos, no debe de preocuparnos ya que el bebé no mama del pezón, sino desde los dos o tres centímetros de la aureola.

Temor a perder libertad e independencia

Por parte de las madres existe el miedo a perder la libertad de salir e ir a donde quieran, sin tener que llevar a sus bebés o tener que extraerse para poder dejar la leche que requiera el bebé durante la ausencia de la madre.

Estos y otros temores son los que impiden que la República Dominicana cambie el bajo porcentaje que tiene, frente a otros países, en cuanto a alimentación con leche materna.

Su importancia

Según la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna, la lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al recién nacido los nutrientes que necesita. La OMS la recomienda como modo exclusivo de alimentación hasta los seis meses de edad, a partir de ahí la introducción de alimentos apropiados según la edad, manteniendo la lactancia hasta los dos años o más.

La alimentación natural contribuye a la disminución de la mal nutrición y a su vez a la reducción de las muertes en el lactante en su primera infancia.

Además, es importante saber que el amamantamiento crea fuertes vínculos en la relación madre e hijo, por lo que es importante que ofrezcamos a nuestros niños este importante e invaluable líquido.

Con la Semana Mundial de la Lactancia Materna se conmemora la Declaración de Innocenti, formulada por altos cargos de la OMS y el UNICEF en agosto de 1990.

La iniciativa es coordinada por la WABA (Alianza Mundial pro Lactancia Materna, por sus siglas en inglés), una red internacional de personas y organismos que trabajan en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Seamos parte de esta campaña que promueve la debida alimentación de leche natural, para que podamos lograr crear conciencia en las madres que aún desconocen sobre la gran importancia de este tema.

Poniendo de moda la lactancia materna, podemos poner de moda una buena nutrición y mejor desarrollo de nuestros hijos.

