Miderec, Lidom y CNB reconocen a la embajadora Robin Bernstein

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom), el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) y el Comisionado Nacional de Béisbol (CNB) celebraron este sábado una ceremonia para reconocer a la embajadora de los Estados Unidos en el país, la señora Robin Bernstein, por sus valiosos aportes al béisbol y al deporte en sentido general.

Bernstein, quien concluye este día 20 de enero su misión diplomática en República Dominicana, asistió a la actividad acompañada de su esposo Richard, a quien igual se le reconocieron méritos durante su estadía en el país.

“Estoy sin palabras por la amabilidad, la pasión y la dedicación que me han mostrado a mí y a mi familia desde nuestra llegada a este país”, expresó la señora Bernstein durante su discurso de agradecimiento tras recibir varios reconocimientos.

“Sin su ayuda no hubiese sido posible todo lo que logramos aquí, si no hubiese podido verlos a todos ustedes, ir a los estadios, conocer con los dueños, conocer a los jugadores. Esto no lo había podido hacer sola, lo hice en equipo, pues un líder sin un equipo es solamente una persona tomando una caminata a ciegas”, agregó la dama.

El acto, celebrado en el Séptimo Cielo del estadio Quisqueya, fue encabezado por el presidente de Lidom, Vitelio Mejía Ortiz, el Comisionado Nacional de Béisbol (CNB), Junior Noboa, y los vice ministros administrativo y técnico de Miderec, Franklyn de la Mota y Elvis Duarte, respectivamente, quienes representaron al ministro Francisco Camacho, funcionario que participó de la ceremonia a través de una videoconferencia.

Además, Miguel Ángel Fernández, expresidente del Licey y miembro del Consejo de Directores de Lidom, el presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), Juan Francisco Puello Herrera, el director de Major League Baseball (MLB) en República Dominicana, Yerik Pérez, y el presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, Erick Almonte.

Noboa, Mejía Ortiz, Almonte, Puello Herrera y Camacho pronunciaron discursos en los que resaltaron el gran espíritu de trabajo y la gran pasión por el béisbol que mostró la familia Bernstein desde el inicio de su misión diplomática en República Dominicana a finales de 2018.

Una vez concluyeron con sus palabras, la señora Bernstein, visiblemente emocionada, recibió reconocimientos por parte del Lidom, Miderec, MLB, la CBPC y el CNB, cada uno con detalles diferentes que llamaron la atención de la diplomática, quien no paraba de hacer gestos de denotaban lo sorprendida y emocionada que estaba.

En el caso de la Lidom, escogió una placa en acrílico con la imagen de la embajadora lanzando un primer pitcheo con la camiseta de la selección dominicana encima de un diamante de béisbol.

La oficina del Comisionado Nacional de Béisbol entregó un placa en forma del mapa de República Dominicana como una muestra de impacto que dejó en el territorio nacional.

De su lado, la CBPC y su presidente Puello Herrera entregaron el botón que la acreditaba como personalidad miembro del Salón de la Fama de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, el mismo que esa entidad entrega a los peloteros caribeños exaltados por sus hazañas en la Serie del Caribe.

Miderec, en reconocimiento a la labor de su esposo Richard, también lo homenajeó con una placa, algo que igual hicieron en conjunto Lidom y el Comisionado Nacional de Béisbol.

Bernstein obsequió a Lidom una obra del artista Claudio Correa, un pez tallado en madera que simboliza la unión de los Estados Unidos y la República Dominicana a través del béisbol, pues tiene grabada las dos banderas, la moneda de la embajadora, una bola y un campo de béisbol.