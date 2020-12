Middleton sobre renovación de Giannis: “Quiero que haga lo mejor para él y su familia”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Las primeras declaraciones oficiales de la pretemporada de los Milwaukee Bucks no podían girar en torno a otra cosa que a el futuro de Giannis Antetokounmpo. El griego, que tiene hasta el 21 de diciembre para decidir si firma o no una extensión de su contrato con los de Wisconsin, ha monopolizado todo lo relativo a la franquicia, e incluso cualquier análisis sobre los nuevos fichajes parecía supeditado a su posible continuidad, de modo que cuando Khris Middleton y Mike Budenholzer atendieron a los medios no había otra pregunta posible.

“Siento mucho respeto por Giannis” dijo el alero. “Cuando yo fui agente libre el año pasado, él fue muy abierto conmigo y eso es lo que yo puedo hacer ahora con él. Creo que a estas alturas, tras ocho años jugando juntos y tras tantas experiencias, somos más que amigos, así que en el fondo lo que quiero es que haga lo que sea mejor para él y para su familia”.

“Sabe que yo quiero que firme la extensión y continúe con nosotros, pero al mismo tiempo sé que tiene por delante una gran decisión que tiene que tomar junto a su familia, pues esas son las personas más importantes” continuó. “Haga lo que haga, sabe que le apoyaré al máximo y que seguiré queriéndole y apreciándole decida lo que decida”.

“Las conversaciones con Giannis durante el verano han ido muy bien” dijo Budenholzer cuando le llegó el turno de palabra. “Ha apoyado todo lo que hemos intentado hacer con el equipo y nosotros le hemos brindado también nuestro apoyo. Es una decisión muy importante, pero creo que la comunicación entre nosotros ha sido muy buena y muy productiva. Lo mismo con John (Horst, general manager), así que estamos muy satisfechos de cómo ha sido el contacto con él durante estos meses”.

Con todo, lo único que pueden hacer ahora los Bucks es esperar. La decisión es de Antetokounmpo y solo suya, y haga lo que haga a Budenholzer no le queda otra que tratar de convertir a Milwaukee en el mejor equipo posible de cara al curso 20-21.