Microsoft Inspire 2022: “Desbloquea nuevas oportunidades para socios, soluciones en el trabajo híbrido y más”

EL NUEVO DIARIOS ANTO DOMINGO.- Microsoft presentó este miércoles Microsoft 2022 su evento anual para celebrar el trabajo que realizan sus socios y reconocer el impacto que tienen en los negocios y la industria. Con ese espíritu, Microsoft anuncia los ganadores y finalistas de losal Partner of the Year 2022 Premios resultando SoftwareOne Dominican Republic el Country Partner of the Year en el país y KCP Dynamics ganador del premio al Microsoft Partner of the Year en LatAm, en su categoría Business Applications: Dynamics 365 Finance.

Las compañías fueron seleccionadas para este premio entre los principales socios de Microsoft por demostrar excelencia en innovación e implementación de soluciones para clientes basadas en la tecnología de Microsoft.

Los principales anuncios de Microsoft Ispire este año incluyen impulsar el crecimiento y la rentabilidad a través de plataformas centradas en los socios, impulsar la innovación a través de la modernización y la migración, ayudar a los clientes a optimizar su seguridad en todas las plataformas y entregar el imperativo digital en el trabajo híbrido. Todos los anuncios están diseñados con los socios y clientes de Microsoft en el centro: soluciones y programas se han creado para ayudarlos a hacer crecer su negocio, transformar la forma en que trabajan y mantener la seguridad en la nube.

“ Microsoft Inspire 2022, es un momento ideal para reflexionar sobre la importancia de nuestro ecosistema de socios. Microsoft tiene más de 400 mil socios que emplean a más de 22 millones de personas en todo el mundo. Nuestros programas reflejan un compromiso con éxito compartido. Junto con nuestros socios, podemos lograr más”, dijo Frank X. Shaw, vicepresidente corporativo de comunicaciones en Microsoft.

Desbloqueo de oportunidades para proveedores de software independientes (ISV)

En Inspire, Microsoft anuncia nuevos beneficios con el ISV Succes Program para ayudar a los ISV a innovar rápidamente, crear aplicaciones bien diseñadas, publicarlas en el mercado comercial de Microsoft y aumentar sus ventas. Actualmente en versión preliminar privada y disponible para el otoño de 2022, el programa está destinado a ser el camino hacia el éxito de ISV en el Programa de socios en la nube de Microsoft.

Los proveedores de software pueden aprovechar este paquete de beneficios, mejorado de manera reciente, para construir a través de Microsoft Cloud y obtener acceso a sandboxes en la nube, herramientas para desarrolladores, recursos técnicos y comerciales y una comunidad dedicada. Los participantes pueden obtener acceso a casi $128 mil dólares en beneficios para utilizar herramientas de desarrollo productivas, modernas e innovadoras para acelerar la producción de software. Además, Marketplace Rewards se ha integrado en el ISV Success Program para ayudar a simplificar el camino para los ISV.

Microsoft hace mejoras continuas en el mercado digital, la plataforma para la venta digital y el comercio global. El margen compartido ya está disponible a nivel general a través del mercado, y anuncia una asociación con Tackle.io para ayudar a los ISV a escalar y llegar a los clientes de Microsoft, simplificar las ventas y acelerar los ingresos en el mercado comercial.

Estos nuevos beneficios, junto con las tarifas de transacción del mercado del 3% líderes en la industria de Microsoft, permiten a los ISV construir, vender y prosperar en la nube de Microsoft.

La empresa también introdujo nuevas designaciones de la industria para los ISV, que estarán disponibles a finales de este año. Estas designaciones diferencian las soluciones en función de su desempeño demostrado con los clientes, la madurez técnica y el éxito del cliente. Microsoft iniciará con los servicios de salud, minoristas y financieros. Los socios pueden obtener más información sobre las designaciones yunirse a las sesiones de diseño conjunto durante Inspire.

Digital Contact Center Platform

Construir una mejor experiencia de servicio al cliente es lo más importante tanto para los socios de Microsoft y sus clientes. La nueva Digital Contact Center Platform (Plataforma de Centro de Contacto Digital) reúne varios productos de Microsoft, incluido Nuance, que Microsoft adquirió a principios de este año, Dynamics 365, Power Platform y Microsoft Teams, en una plataforma abierta, ampliada y colaborativa para ayudar a crear una experiencia perfecta para los usuarios que buscan ayuda, sin importar el canal.

Los ISV pueden usar la plataforma para crear experiencias de centros de contacto que funcionen para sus clientes, desde chatbots más inteligentes hasta cajas de chat en vivo más rápidas y soluciones intuitivas de IA. El objetivo es crear compromisos más personalizados en los canales digitales, donde los clientes no tengan que repetir la información y las empresas pueden trabajar para desarrollar relaciones más profundas con sus clientes y reducir costos, lo que solo puede lograrse mediante la consolidación y la automatización.

Azure Space Partner Community

El próximo paradigma para el cómputo en la nube reúne las posibilidades del espacio con el poder de la nube. Las organizaciones de innumerables industrias están utilizando satélites y otras tecnologías espaciales para llevar conectividad a cualquier lugar y desbloquear nuevos conocimientos a través de datos espaciales.

Windows 365 celebra un año

Durante Inspire, Windows 365 celebrará su primer aniversario. A lo largo del año, el producto ha seguido su evolución, con varias funciones nuevas, como la restauración en un momento dado (que permite a los administradores “retroceder el reloj” en una PC en la nube) y Autopatch (que automatiza las actualizaciones de Windows para mejorar seguridad) para el lugar de trabajo moderno de hoy.

Los anuncios de hoy representan la inversión continua de Microsoft para ayudar a sus socios a hacer crecer su negocio, servir mejor a los clientes y alinearse de manera más estrecha con la transformación de la nube que vemos en todas las industrias. Las actualizaciones descritas con anterioridad son solo el inicio de una lista completa de nuevas ofertas y actualizaciones.

Acerca de Microsoft

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) habilita la transformación digital para la era de la nube inteligente y el entorno inteligente. Su misión es empoderar a cada persona y organización en el planeta para que puedan lograr más.

