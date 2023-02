Microsoft destaca la importancia de fomentar participación de las mujeres en la tecnología

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En el marco del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, Microsoft destacó la importancia de fomentar la participación de las mujeres en la tecnología en la República Dominicana. Aunque el país ha experimentado un rápido crecimiento en la industria tecnológica, la participación de las mujeres sigue siendo baja. Es necesario tomar medidas para romper los paradigmas y promover su inclusión en este campo.

En un comunicado de este lunes, la entidad detalló que en junio de 2021, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) dio a conocer que la ocupación total de trabajadores que desarrollan actividades económicas en empresas dedicadas al sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación asciende a unos 52,329, de los cuales un 39 % son mujeres. Aunque el número de mujeres en tecnología ha incrementado en los últimos años, sigue existiendo una importante brecha de género atada a los estereotipos impuestos por la sociedad global.

Para lograr mayor representatividad, es esencial brindar a las mujeres las herramientas y oportunidades necesarias para incursionar en la tecnología. De acuerdo con el último informe de Diversidad e Inclusión de Microsoft, por primera vez, las mujeres representan ahora más del 30 % de la fuerza laboral central de Microsoft en todo el mundo con un 30.7 %, un aumento de 1.0 punto porcentual desde el año pasado. Desde 2018, la representación de mujeres ha crecido al menos 1.0 punto porcentual cada año, agregó.

Asimismo, dijo que es importante la educación y formación en tecnología desde edades tempranas, así como programas de mentoría y apoyo para mujeres en la industria. Por ello, desde el 2018 en República Dominicana, Microsoft sostuvo que ha empoderado a más de 3,000 niñas a través de su iniciativa DigiGirlz y programas de colaboración externa para motivarles a incursionar en carreras TICs. Las mujeres aportan perspectivas y habilidades únicas a la industria, y es importante valorar y fomentar su participación.

Liderazgo femenino en la industria tecnológica local

Ana Patricia Mejía, gerente País de Microsoft en República Dominicana, contó que con más de 30 años de experiencia apoyando a empresas y entidades gubernamentales en su desarrollo digital, ayudándoles a alcanzar sus objetivos de negocio de la mano de soluciones tecnológicas. Asimismo, a través de su rol de liderazgo ha acompañado a empresas pioneras en la adopción de la nube como mecanismo de eficiencia e innovación, y en la ejecución de iniciativas de filantropía y colaboración que buscan el empoderamiento de sectores más vulnerables a través de la transformación digital, disminuyendo la brecha digital y aumentando la competitividad del país.

Sobre mujeres en roles de liderazgo dentro de la industria tecnológica, Mejía enfatizó la importancia del apoyo y mentoría para orientar a jóvenes profesionales, y ayudarles a construir relaciones de valor que les abran las puertas a nuevas oportunidades. También cree que las habilidades de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) desempeñan un papel cada día más importante en todos los ámbitos del mundo, por lo tanto es vital inspirar a más niñas con las oportunidades que ofrece el campo de la tecnología.

“Todavía hay una brecha de oportunidad porque las niñas y mujeres quizás no se animan igual que los hombres muchas veces por la influencia de estereotipos de género que existen aún en la industria. Si la tecnología está transformando el mundo y las mujeres no estamos teniendo participación en la industria, estamos limitando nuestras propias oportunidades. La mujer tiene mucho que aportar y un factor clave para lograr una mayor participación en el sector tecnológico es entusiasmar, educar y empoderar a las niñas desde muy temprano para que sean las líderes del futuro”, aseguró Mejía.

Ciberseguridad: igualdad de oportunidades laborales

Actualmente, las organizaciones enfrentan el mayor desafío del talento, y al mismo tiempo existen mayores oportunidades para los jóvenes de hoy. En algunas industrias, hay una mayor demanda de desarrolladores de lo que hay disponible en toda la industria tecnológica. Según Cybersecurity Ventures, para 2025 habrán 3.5 millones de puestos de trabajo en ciberseguridad abiertos en todo el mundo, lo que representa un aumento del 350 % en un período de ocho años.

Yudit María, especialista en Soluciones de Modern Workplace y en Ciberseguridad para Microsoft, vivió por algunos años el estigma de ser una mujer en la industria tecnológica, lo que la llevó a desempeñar sus roles con más determinación y a ayudar a impulsar el crecimiento de los equipos que lideraba.

Para las mujeres, les recomienda no dejarse encasillar, no tener miedo e ir por ello. “En la carrera de ciberseguridad hay múltiples sub-disciplinas, tales como desarrollo seguro, seguridad de redes, identidad, entre otras. Hay muchas áreas diferentes en las cuales todas pueden encontrar algo que les guste. Hay que tener paciencia, ya que es un camino arduo para todo el mundo, pero el éxito está en encontrar el nicho que más se ajuste a tus intereses y desarrollarlo al máximo”, dijo Yudit.

La mujer moderna: rompiendo paradigmas

Marlene Dietsch, gerente de Go-to-Market de Modern Work para Microsoft Centroamérica y Caribe, entró a la profesión tecnológica por accidente. Al iniciar su trayecto en Microsoft, descubrió que la industria es una rica y dinámica, ya que hay diversas áreas de impacto que conectan con las pasiones de todos los individuos y con sus habilidades especiales.

“Microsoft es una compañía que hace lo que dice. La obsesión que tenemos con que cada uno de nuestros clientes, grandes o pequeños, sean exitosos y de hacer del mundo uno mejor, es algo con lo que me identifico. Al mismo tiempo, ver a la tecnología al servicio de todas esas cosas, es algo impresionante que nunca pensé ver”, dijo.

Dietsch relata cómo Microsoft, a través de la tecnología, ha logrado romper paradigmas en todo el mundo y aportar en temas de sostenibilidad y medio ambiente, en dar acceso al internet a personas en lugares remotos, etc. “Adicionalmente, y como mujer, me siento orgullosa de trabajar en una empresa que valora la diversidad y trabaja en pro de la inclusión. Esto también hace que me enamore cada día más de las posibilidades que se abren cada día en esta industria”, concluyó.

