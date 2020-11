MICM, PNUD, IIBI y ONAPI firman acuerdo para poner en marcha Centro de Prototipado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), informó este viernes que firmó un acuerdo de cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), y la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), para poner en marcha el primer Centro de Prototipado y Transferencias Tecnológicas en el país.

En el acuerdo, las instituciones se comprometen a dar apoyo y brindar las herramientas necesarias para impulsar la transformación e innovación tecnológica de las mipymes, mediante la apertura de un espacio que busca fortalecer la competitividad de los sectores productivos.

Un comunicado de prensa indica que el ministro del MICM, Víctor -Ito- Bisonó, valoró la iniciativa y la definió como un “espaldarazo a las mipymes”, ya que esta arrojará luz en este tiempo desafiante que vive el mundo, “juntos podemos mover el país, este es el momento de emprender y crecer”, aseguró.

Cristian Hernández, director de Servicios de Apoyo a las Mipymes del Viceministerio de Fomento a las Mipymes, sostuvo que el centro abrirá sus puertas en enero y que planean atender a 800 mipymes en el primer año de operaciones, “esta meta lo lograremos con la colaboración de nuestros aliados aquí presentes”, resaltó.

En la firma del convenio estuvieron Inka Matilda, representante residente del PNUD; Ramón de la Cruz, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); Salvador Ramos, director general de ONAPI; y Osmar Antonio Olivo, director ejecutivo del IIBI.

Además, Gianluca Grippa, embajador de la Unión Europea en la República Dominicana; Daniel Cabrales, embajador de Colombia; Gilles Damais, jefe de Operaciones del BID en el país; Dilia Leticia Jorge, viceministra administrativa de Presidencia; Vilma Arbaje, viceministra de Comercio Exterior del MICM, entre oros invitados especiales.

Un espacio para mejora continua e innovación en empresas

El primer Centro de Prototipado y Transferencias Tecnológicas pondrá a disposición de las mipymes herramientas y servicios gratuitos de diseño y creación de prototipos, modelado 3D, análisis microbiológicos y físico-químico de productos cosméticos y de alimentos, gestión de patentes, apoyo financiero, capacitaciones especializadas y otros servicios.

El modelo de atención adapta al mercado local el programa “Capacity Building for the Development of Innovation and Industrial Entrepreneurship”, de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), y es una de las iniciativas que gestiona el proyecto Innóvate, del MICM, que se enfoca en apoyar empresas con alto potencial de crecimiento. El mismo estará ubicado en la Universidad PUCMM.