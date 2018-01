MICM dice trabaja en el acceso a financiamiento de las mipymes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El acceso al financiamiento que facilite una mejor gestión de los procesos financieros, así como continuar con las formalizaciones de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) están entre los retos más importantes a desarrollar en los primeros tres meses del año por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La información la ofreció este jueves el viceministro de Fomento a las Mipymes, Ignacio Méndez, durante su participación en el programa Uno+Uno que producen los periodistas Juan Bolívar Díaz y Adalberto Grullón, por Teleantillas, indica una nota de la Dirección de Comunicaciones del MICM.

Dijo que el tema del financiamiento es un problema que siempre va a existir y es uno de los escollos para las mipymes y el emprendimiento, y recordó que mientras él estuvo con los industriales de Herrera se hablaba de un hoyo de más de 25 mil millones de pesos para ese sector; y este gobierno, afirmó, ha canalizado más de 60 mil millones al sector y aun así continúan los cuestionamientos.

Ahora,¿ qué estamos haciendo nosotros?, se preguntó el funcionario del MICM. A lo que respondió: “El presidente Danilo Medina ha dispensado una atención muy focalizada hacia las mipymes, y estamos preparando el andamiaje necesario para que el dinero fluya al sector”.

Reiteró que el financiamiento es y seguirá siendo un problema para las mipymes y el emprendimiento en cualquier parte del mundo, porque el asunto no radica en que los bancos no quieran prestar a las pequeñas empresas, sino que muchos de esos pequeños negocios no cuentan con las condiciones para que eso ocurra.

Dijo que actualmente hay un millón quinientos mil mipymes en el mercado, de las cuales el 90% opera de manera informal, y genera alrededor de un 60% de empleos informales. Entre estas empresas se cuentan taxistas, motoconchistas, pequeños salones de belleza, y vendedores ambulantes.

Méndez precisó que estos pequeños negocios no cuentan con las normativas para canalizar dichos fondos, empero se trabaja para convertir en ley el proyecto de ley de garantías mobiliarias, con la cual se persigue posibilitar que las empresas pequeñas accedan a servicios financieros utilizando como garantía sus bienes muebles. El proyecto de ley está actualmente en la Cámara de Diputados.

“En el caso de un colmadero, su mobiliario es un freezer; un agricultor pone en garantía su cosecha, el motoconchista, su motor, y eso es lo que ellos pueden poner en garantía, es decir, bienes muebles”, explicó el funcionario del MICM.

Dijo que esta ley tendrá un registro mobiliario único, automático 24 horas al día, los siete días de la semana, instantáneo y gratuito para ver qué tiene y qué puede poner en garantía el micro empresario. Argumentó que la importancia de dicha ley radicará en que permitirá poner cualquier prenda en garantía.

El proyecto de ley de Garantías Mobiliarias busca que las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con las herramientas legales que les permitan acceder al crédito con garantías de sus propias maquinarias, equipos, cuentas por cobrar, propiedad intelectual o cualquier tipo de bien o derecho con valor en el marcado.

Por otro lado, Méndez también se refirió a la Ley de Emprendimiento 688-16, la cual representa una gran oportunidad para el desarrollo de los emprendedores dominicanos, que genera mayores facilidades para su crecimiento.

