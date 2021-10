Micky Lawler: “Claro que Serena Williams puede ganar otro Grand Slam”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- La presidenta de la WTA, la neerlandesa Micky Lawler, se mostró convencida de que la estadounidense Serena Williams puede lograr aún un nuevo título del Grand Slam e igualar los veinticuatro que posee la legendaria Margaret Court.

“Sí. Serena es capaz de todo. No hay que descartar a Serena jamás. Es un fenómeno de deportista y también humanamente. Ha logrado tanto y tanto que si se retira mañana no se podría quejar de la carrera que ha tenido.

Y nosotros tendremos que estarle agradecidos por todo lo que ha hecho por el tenis femenino”, dijo Lawler en una entrevista con la Agencia EFE en la que destacó las facilidades dadas por la ciudad mexicana de Guadalajara para albergar las Finales WTA.

La estadounidense Serena Williams, de 40 años, acumula veintitrés Grand Slam aunque el último fue en el Abierto de Australia del 2017. Está a solo uno de la australiana Margaret Court, que dominó el tenis femenino en las décadas de los 60 y 70.

“Si gana ese último Grand Slam e iguala el récord a Margaret Court también es histórico. Y esto es lo positivo de todo. Que en realidad en ningún caso no podemos perder nada y ella tampoco. No me va a sorprender si gana, obviamente”, insistió Lawler.

Relacionado