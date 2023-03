Michelle Yeoh a las mujeres: ‘’No dejen que nadie les diga que ya pasó su mejor momento’’

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La actriz, modelo y bailarina malaya de origen chino Michelle Yeoh dedicó un poderoso mensaje a las mujeres tras su premio a la Mejor Actriz este domingo en los Oscar 2023.

‘’Mujeres, no dejen que nadie les diga que ya pasó su mejor momento. Nunca se rindan’’, dijo Yeoh en el escenario del Dolby Theatre frente a miles.

Yeoh se convirtió en la primera mujer de Asia Oriental en ganar el Oscar a mejor actriz, por su actuación en la multipremiada película ‘’Everything Everywhere All at Once’’, Todo en todas partes al mismo tiempo.

“Para todos los pequeños chicos y chicas que lucen como yo y están viendo esta noche, esto es un faro de esperanza y posibilidades. Esto prueba que si sueñas en grande, los sueños se vuelven realidad”, también expresó Michelle en su discurso de aceptación.

La actriz dedicó el premio a su madre y a todas las madres en el mundo.

Dicha cinta (Todo en todas partes al mismo tiempo) fue la gran ganadora de la noche, se llevó el Oscar a mejor película, mejor dirección, guión original, edición, actriz principal, actor de reparto y actriz de reparto.

Relacionado