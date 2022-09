Michelle Obama pide más votos negros en las elecciones de noviembre en EE.UU.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- La exprimera dama de Estados Unidos Michelle Obama insistió este viernes en la importancia de que los votantes afroamericanos acudan a las urnas durante las elecciones legislativas de noviembre, especialmente cuando “cada vez es más difícil votar” en algunos lugares del país.

“Vemos cómo cierran algunos colegios electorales, se recortan las horas de votación y se elimina a votantes de las listas”, denunció Obama mediante un video para animar a la participación electoral con motivo del Día Nacional del Votante Negro, una iniciativa de la cadena de televisión BET que nació en 2020.

Desde la victoria electoral de Joe Biden en las presidenciales de 2020, varios estados gobernados por republicanos, como Georgia o Texas, han aprobado leyes que restringen el derecho al voto.

Estas restricciones van desde limitar la posibilidad de emitir el voto por correo hasta obligar a presentar un documento de identificación gubernamental con foto, algo que muchos votantes en Estados Unidos no tienen.

De hecho, hay estudios que muestran que el requisito de mostrar un documento de identificación oficial al votar hace que se reduzca el número de votantes afroamericanos que acuden a las urnas, algo que, tradicionalmente, beneficia a los republicanos.

Los conservadores defienden que estas restricciones son necesarias para asegurar que no se contaminan los resultados electorales, en línea con la acusación sin pruebas del expresidente Donald Trump de que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas.

El video, en el que también participa el jugador estadounidense de baloncesto Chris Paul, fue producido por la organización When We All Vote, fundada por la exprimera dama en 2018 para fomentar la participación electoral de los afroamericanos.

Durante los comicios de 2020, más del 70 % de votantes blancos que se registraron para votar —un requisito en el sistema electoral de Estados Unidos— emitieron su voto, mientras que el porcentaje de voto de los negros fue del 63 %, según datos del Centro Brennan para la Justicia.

