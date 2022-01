Michell Dicent dice “estoy más cerca de la libertad” en carta escrita tras ratificación prisión preventiva

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Exadministrador de la Lotería Nacional, Michell Dicent, escribió una carta en la que aseguro que esta mas cerca de su libertad y le pide a sus seres queridos no parar de orar.

Dicent, quien guarda prisión preventiva por el presunto fraude millonario cometido en la Lotería Nacional a principio de mayo del año 2021, escribió la misiva luego de que le fuera ratificada la prisión preventiva como medida de cohesión el pasado viernes.

En el escrito expresa que decidió externar sus más íntimos sentimientos y aseguró que en ellos no puede ser hipócrita.

“No puedo mentirles, mis abogados me mostraron el video de la oración que hicieron en el local de Agencia Dicent y eso me dio un golpe de paz al verlos a todos, al pastor Carlos y el Pastor Raffi. Ver compañeros católicos y compañeros evangélicos juntos y a distancia. Me reportaron que había varios mormones en cadena de oración, eso me da la libertad que no pueden quitarme ningún juez ni fiscal sobre esta tierra, estos barrotes encierran mi materia, pero mi alma está en cada oración expresada”, expresó Dicent en la carta.

Agrega “hoy estoy más cerca de la libertad y el dolor que provocaron en mí solo me han elevado a un nivel más pleno de vida, donde no existe el odio ni el rencor por los calumniadores, no paren de orar, no dejen que el desaliento los arrope, yo soy uno de los suyos y el que será viviendo donde mismo ha vivido y nació hace 43 años”.

Expresó que no niega que es fuerte lo que está pasando, pero aseguró que están haciendo ” mí un mejor ser humano y eso se traducirá en ser un mejor padre, un mejor amigo, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor comerciante”.

“En resumen, Dios está preparando algo de mí una mejor versión, pueden ustedes estar seguro de algo y que nadie les haga dudar de esto y es que yo sería incapaz de hacer algo tan aberrante, como de lo que se me está acusando y peor aún nunca traicionaría a mi provincia, ni avergonzaría mi origen noble de dónde vengo y ensuciaría el futuro de mis hijos, ¡NO PAREN!”, señala la misiva.

Resaltó que la próxima causa será el día 17 de febrero.

“El martes 16 de febrero a las cinco de la tarde el equipo me informa que se estará realizando una oración, para el que quiera participar en presencia y virtualmente. Será en la misma localidad donde sucedió la primera en Agencia Dicent, los oradores estaremos presentando más adelante. No paren de orar Dios existe y actúa de una forma muy especial”, sostuvo.

