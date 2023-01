Michel Camilo recibe título de profesor honorífico del Conservatorio Nacional de Música

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pianista Michel Camilo ha sido reconocido por el Conservatorio Nacional de Música como profesor honoris causa de dicha institución, título que se otorga por primera vez.

El destacado músico de jazz latino, nacido en Santo Domingo en 1954, recibió el reconocimiento de manos de la ministra de Cultura, Milagros Germán, en el acto de clausura del programa de capacitación musical “Berklee en Santo Domingo 2023”, el cual tuvo lugar en la sala Manuel Rueda, de las Escuelas de Bellas Artes, el pasado sábado.

“El Ministerio de Cultura reconoce a Michel Camilo, gran maestro de la música dominicana y profesor honoris causa del Conservatorio Nacional de Música, por sus méritos profesionales y artísticos, así como por su ingente labor e invaluables aportes en favor de la cultura nacional”, reza la placa que recibió el célebre intérprete.

En el cierre de estas jornadas formativas, al margen de las diversas becas que se entregaron en el marco del citado programa, la Fundación Michel Camilo otorgó una colegiatura completa al estudiante Alejandro Taveras, valorada en 250,000 dólares.

Michel Camilo realizó su debut en la legendaria sala de conciertos Carnegie Hall, de Nueva York, en 1985. En 1987 dirigió a la Orquesta Sinfónica Nacional en un concierto en el que se interpretaron obras de Rimsky-Korsakov, Beethoven, Dvorak y de su propia autoría, como Goodwill Games Theme, pieza que compuso para los juegos del mismo nombre, un evento internacional creado por Ted Turner.

En 1988 publicó su primer álbum, titulado Michel Camilo, disco que inició el éxito del músico dominicano en el exterior.

No limitado, Camilo también ha realizado las bandas sonoras de películas como Los peores años de nuestra vida y Amo tu cama rica, ambas de Emilio Martínez-Lázaro, y Two Much, de Fernando Trueba.

Este reconocimiento se suma a otros muchos que Michel Camilo ha recibido en su tierra y en el exterior. Así, entre otros, el pianista ha sido honrado como doctor honoris causa por sus logros musicales por la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Berklee College of Music.

