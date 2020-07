Michael Thompson gana el 3M Open del PGA Tour, primer título en 7 años

EL NUEVO DIARIO, Blaine (Minnesota, EE.UU.).- El estadounidense Michael Thompson hizo birdies en los hoyos 16 y 18 que le permitieron este domingo ganar el torneo 3M Open del PGA Tour al sumar 265 golpes (-19), 2 menos que su compatriota Adam Long, segundo con 267 (-17).

Thompson, que entregó tarjeta de 67 (-4), superó a Long, que había acabado el recorrido en el TPC Twin Cities con un registro de 64 golpes (-7), por lo que escaló 11 puestos en la clasificación y pudo mantenerse en la lucha por el título hasta que el nuevo campeón logró los birdies decisivos.

El triunfo de Thompson, de 35 años, fue el segundo de su carrera profesional, después que ganar en el 2013 el Honda Classic.

