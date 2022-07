Michael Porter Jr., plenamente recuperado: «No siento ningún dolor»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DENVER.- ¿Año de buenas noticias en Denver? Eso parece. Aunque se daba por hecho que Michael Porter Jr. estaría en perfectas condiciones para comenzar la campaña 2022-23, no está de más escucharlo de su propia voz. El alero de los Nuggets, quien no juega desde noviembre de 2021, ha hablado brevemente con Chris Dempsey de Altitude Sports para enviar un mensaje que debe animar a todos los aficionados de la organización de Colorado.

«Estoy muy bien. Me siento bien. Simplemente sigo dando gracias por todo a Dios. Me siento muy bien y puedo entrenar tanto como quiero. No siento ningún dolor ni nada. Estoy en una muy buena posición para ir recuperando el ritmo. Estoy emocionado de volver con el equipo», concluye.

Sin duda su recuperación y la de Jamal Murray son la principal baza de los Nuggets para el curso venidero. Antes de empezar la temporada 2021-22 sabían que casi con total seguridad sería un año en blanco para Murray; sin embargo, de igual modo esperaban un paso al frente de Porter Jr. para que formase una dupla interesante con Nikola Jokic. No pudo ser. Porter Jr. volvió a ver como su espalda decía basta hasta el punto de estar obligado a pasar por el quirófano y decir adiós a casi toda la temporada.

Con su lesión los Nuggets dieron portazo a sus opciones en la campaña 2021-22, pero tan fuerte fue aquel golpe para el equipo como es hoy la ilusión con su retorno y el de Murray. Tienen al MVP de la NBA, una buen rotación y ahora se ‘refuerzan’ con dos jugadores de primer nivel. Si todo sale bien, Denver dará mucho que hablar a partir de octubre.

