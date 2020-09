Michael Porter Jr. cree que Jokic y Murray acaparan demasiado el balón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Michael Porter Jr. no salió particularmente feliz del juego 4 entre Nuggets y Clippers. El encuentro no solo supuso la tercera derrota de los de Colorado en la serie, sino que hizo sentir al alero que podría haber aportado más si sus compañeros le hubiesen buscado, pues, tras irse hasta los 15 puntos en la primera mitad no fue capaz de sumar ninguno en la segunda, en la que los suyos pasaron de estar empatados a verse 19 tantos por debajo. Esto le generó una frustración que descargó cuando la prensa le preguntó qué le había impedido continuar anotando.

“No he tocado el balón. Hemos hecho todo el rato lo mismo. Es cosa de nuestro sistema de juego, de nuestros entrenadores y de en qué manos quieren poner el balón” afirmó. “Seguimos buscando todo el tiempo a Jokic y Murray, que son dos fantásticos jugadores, pero si queremos ganar tenemos que involucrar a más jugadores. Tenemos que mover más el balón. No podemos ser tan predecibles ante un equipo así”.

Tercero en importancia

Las declaraciones de Porter, si bien pueden considerarse inoportunas, tiene algo de verdad, pues el rookie perdió bastante protagonismo en el segundo periodo. Según datos de Second Spectrum, en la primera parte recibió el balón en 25 ocasiones, mientras que en la segunda esta cifra se redujo a 12. Con todo, la alta participación de Jokic y Murray no es algo propio de este partido o de esta serie, pues los datos revelan que ha sido la pareja que ha liderado la liga en intervenciones por partido en las dos últimas temporadas.

Y a pesar de los pesares Porter Jr. puede sentirse afortunado, porque si consultamos Basketball-Reference está siendo el tercer jugador más relevante dentro del juego de los Nuggets y no con tanta distancia como sus palabras invitan a pensar. Así lo refleja el Usage en estos playoffs.

No obstante, sí parece que Denver necesitará algo más para ganar a los Clippers, y Porter puede ser determinante en ese sentido. Pese a los altibajos propios de su inexperiencia, está firmando unos buenos playoffs, y es sin duda uno de los hombres con más aportación potencial si consiguen involucrarle.

“Creo que si voy a estar en la pista tantos minutos tengo que hacer saber lo que pienso” continuó. “Hablaré con los entrenadores y les contaré lo que he percibido desde dentro de la cancha. Tenemos que circular el balón. Contamos con muchos jugadores capaces de crear y de anotar, y tenemos que hacer que participen más en nuestro juego”.