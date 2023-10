Hace unos días atacaron a Michael Miguel en la opinión pública, no le conozco como quisiera, lo he visto solo una vez mientras me hacía una entrevista en el edificio que alberga los medios de comunicación del empresario Ramon Gómez Díaz. Su respuesta ante el infundio me gustó, porque fue de energía y autenticidad. En el último gobierno del doctor Leonel Fernández nosotros fuimos difamado con gran agresividad por una jauría de esa especie humana denominada lumpen, que pretende llevar al matadero como ovejas el honor de individuos que les puedan generar algún espacio público para ellos sacar beneficios político, jerárquico o económico. En mi caso fui tomado como estandarte en varios frentes, con un mismo propósito, cerrarme posibilidades políticas. Es una práctica muy socorrida en el ambiente social dominicano.

Hay personas que se dedican a vivir a expensa de la difamación, tratando de destruir la imagen de personas que solo se dedican a trabajar para el servicio, que no buscan acumular fortuna sino amistades a través de su accionar diario. Por fortuna, Michael Miguel cuenta además de su prestigio moral e imagen pública, con una plataforma de comunicación privilegiada a la que la gente común no tiene acceso para erigir su defensa, convirtiéndose en víctima de la voracidad de las noticias falsas y de falsos testimonios levantados inclusive por la autoridad oficial del Estado, como fue mi caso. Desde la propia unidad de persecución a la corrupción, dependiente de la procuraduría se inició una campaña para difamarme, y sospecho que fue una especie de estrategia para colocar bajo la alfombra otros casos.

Esa práctica todavía continúa ejerciendo influencia en los medios, impulsada por individuos interesados en difamar adrede. Apenas unas horas después de que me convidaron para hablar conmigo, me declararon la guerra en todos medios de comunicación, incluyendo las digitales. Esa gente no tiene compasión y aprovechan esta época en donde la imagen vale más que las palabras para agredir la dignidad de sus víctimas, eres tú el que tiene que asumir tu defensa y hacerlo con cuidado, porque utilizan la falsedad y la convierten en verdad mediática.

Algo deberá hacerse para evitar que esto siga sucediendo. La respuesta de Michael Miguel tiene una fuerza poderosa que solo emana de personas valientes. Y creo que por esa razón evitó que todos le atacaron al mismo tiempo, porque estos malvados son muchos y están bien rentados en esta nueva era de la tecnología de la comunicación.

La gente seria trabaja, milita y actúa con respeto a las normas, pero, existen personeros y políticos que se asocian para atacar unidos en procura de sus propósitos, pero, la gente que anda con Dios y levanta la frente con orgullo, no importa que sus respuestas caigan en el vacío desértico de los medios de comunicación, porque la verdad sale como el Sol radiante de cada amanecer.

Michael, mucha gente en esta nación ha hecho florecer su vida desde una realidad de pobreza extrema, se ha superado desde sus retos, han desarrollado una imagen pública en sus áreas de trabajo sin necesidad de lamer botas. Muchos incluso han hecho florecer sus vidas por encima de la envidia y los malos deseos de quienes se dicen sus amigos o compañeros, desafiándose asimismo y retando sus propósitos con una vida austera, organizada y alejada de gustos y placeres que les brinda el medio contextual en el que se desenvuelven. Tener una posición rectilínea, mantener un carácter firme ante la podredumbre social, ser gestor de sus propios éxitos y ser orgullo de la familia, crea escozor en personas que viven viendo como los demás son diferentes a ellos, que inseguros viven imitando, faltándoles originalidad y perfil de buen vivir y bien ser

Michael, aprender a ganar con honor, viviendo con decoro, admirando lo mejor del ser humano, es ser constructor de esperanza para una humanidad que hoy se entrega a lo banal y a una existencia bacana, llena de un nihilismo que enajena al hombre de la realidad del contexto en que se desenvuelve. Me gusta de posición de guerrero, mostrando tu autentica personalidad.

Quiénes son ellos para que los de buen vivir se amedrenten delante de sus falacias. Ellos deben provocarnos riza y motivarnos a continuar celebrando nuestras pascuas, porque somos vencedores y profesamos una fe que nos cubre y nos garantiza, que nadie podrá tener éxito en el propósito de dañarnos.

Los que andan levantando el estandarte de la razón sobreviven todas las vicisitudes, sin importar su origen, doblegan los propósitos del mal, sobreviviendo a los inquisidores actuales. Adelante Michael Miguel, mientras mantengas su identidad, autentico proceder, estarás levantando la bandera de la decencia y la honorabilidad, cuestiones que están ausentes en muchos seres humanos.

Por Francisco Cruz Pascual