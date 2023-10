Michael Miguel sobre relación en Operación Búho: yo no soy un delincuente, soy un dominicano serio

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Michael Miguel Holguín dijo este lunes que no es “un delincuente”, si no un “dominicano serio”, esto a causa de la mención de su nombre en el expediente de la operación Búho, puesta en marcha por el Ministerio Público contra ejecutivos de la Cooperativa Herrera (Coop-Herrera) por un fraude de más de 2,500 millones de pesos.

Al mismo tiempo dio a conocer mediante una rueda de prensa que su participación en el caso fue la de ayudar a Grabriel Santana, un amigo de San Pedro de Macorís, a conseguir un préstamo, “verbalmente, accidentalmente” en la cooperativa, manifestando que no pertenece a esa entidad.

Michael Miguel narró que hace 4 o 5 años le llamó un amigo que tenía problemas económicos y necesitaba 50 millones de pesos. Luego en una charla que Coop-Herrera le había pedido que impartiera, le comentó a Méndez sobre el caso, y este accedió a prestárselo.

“Entonces le puse a Gabriel, el vino de San Pedro, hicieron sus negocios. Le prestaron el dinero, y siete meses después, él había pagado su dinero. Esa es mi participación en la historia. Yo fui la persona, que accidentalmente conectó a Gabriel con Coop-Herrera”, explicó el comunicador, al sostener que esa era su participación en ese hecho.

Indicó que había hecho un análisis del caso en su programa, diciendo que sabía algunos elementos de ese problema en la cooperativa. Consecutivamente la procuradora general adjunta, Yeny Berenice, lo llamó y lo entrevistó sin encontrar elementos incriminatorios de su persona.

“Yeny me dijo tu nombre va a salir, aunque no tienes nada que ver con eso, pero va a salir, porque fuiste el que conectaste a Gabriel con la cooperativa, prepárate porque este país no es fácil”, adujo.

Afirmó que no tiene ningún problema con que su nombre aparezca en el expediente porque no hizo nada malo.

Expuso que, lo que no soporta es que su imagen, vida y profesión se vea afectada por un mal enfoque de una noticia, poniendo como ejemplo a “El Demócrata”.

“Yo no soy un delincuente, yo soy uno de los dominicanos serios que tiene este país. Y lo sabe el presidente, y lo sabe la procuraduría, y lo sabe mi entorno y Telemicro, que yo soy un dominicano serio”, expresó.