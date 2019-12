Michael Miguel dice que la sociedad dominicana pide un cambio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Verde Dominicano (VerdeRD), Michael Miguel Holguin, declaró durante su reciente visita a esta ciudad que cada 30 años las sociedades cambian y en el 1989 el mundo vio como el neoliberalismo se instaló en América Latina, y en este momento, de nuevo la sociedad dominicana está pidiendo un cambio.

“La dialéctica es una ciencia, le guste o no, lo entiendan o no, lo quieran o no, pero ese cambio viene en el país porque el pueblo dominicano se merece vivir mejor y mucho más en una era digital que todos sabemos cómo funciona el mundo, eso se va a lograr si, y solo si llega al escenario político nacional una fuerza emergente que se comprometa verdaderamente con la Patria”, sostuvo.

El candidato a la alcaldía, graduado de ciencias políticas, indicó que desarrollará su accionar político en base a que VerdeRD es reconocido por un grupo de hombres y mujeres que conocen la realidad del pueblo, porque tiene representación nacional, técnicos, especialista “y con ellos estamos aliados a un gran proyecto político que es Patria Nueva”.

Se definió políticamente como progresista, duartiano, que su proyecto es “bochista” porque don Juan ideó la doctrina más completa, la filosofía política más completa de la RD, la conceptualizó, la construyó él.

“Esa doctrina política que no ha podido instalarse en el Estado, ni en el 1963,1965, 1973, por eso se divide el PRD y nace el PLD, tampoco cuando la poblada de 1984, volvió el bochismo a decir presente en el 1990, pero hubo un fraude, y luego en 1996 cuando gana el PLD, entonces los peledeistas no obstaron por Bosch, se fueron por la concepción política de Balaguer, justamente por eso soy bochista y tengo como uno de mis objetivos desarrollar esa filosofía, esa doctrina”, precisó.

